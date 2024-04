Inizia la magia del cinema con Cortisonici: Varese palcoscenico internazionale

L’attesa è finita: il Cortisonici Film Festival apre i battenti domani, giovedì 11 aprile, inaugurando tre serate dedicate al meglio del cinema breve internazionale. Dopo il successo delle pre-serate focalizzate sulle giovani promesse e sulle visioni distopiche al cinema, il festival varesino entra nel vivo con il suo concorso internazionale, promettendo un viaggio affascinante attraverso le storie raccontate da filmmaker provenienti da ogni angolo del globo.

L’apertura ufficiale si terrà al Tumiturbi alle 19.30, con un aperitivo di benvenuto che prelude a un’esperienza cinematografica unica, seguito dalla prima tappa di questo viaggio al Cinema Nuovo in viale dei Mille alle 20.45. Qui, otto cortometraggi in gara provenienti da Spagna, Italia, India, Francia, UK e Nuova Zelanda, si contenderanno l’attenzione del pubblico e della giuria, offrendo un’ampia panoramica della creatività e dell’innovazione nel campo del cinema breve.

A chiudere la serata, un appuntamento imperdibile ai Magazzini by Tumiturbi alle 23.00, con una proiezione che si annuncia già memorabile: “Terrore in classe” (Class of 1999) di Mark Lester, un’incursione nel tema del festival di quest’anno, “Speriamo bene: distopie al cinema”, che promette di lasciare il segno.

Il festival non è solo un’occasione di visione ma anche di riconoscimento del talento, con quattro premi in palio: il premio del pubblico, che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i gettoni cortisonici; il premio della giuria de Il cinemino; il premio della giuria giovani, composta dagli studenti del collegio Cattaneo – Università dell’Insubria; e infine, il premio degli organizzatori. Quest’anno, i trofei sono opere d’arte uniche, create dall’artista Amedeo Capelli, noto per le sue sculture automi in legno che combinano meccanica, scienza e arte, ispirate al tema delle distopie al cinema.

Il Cortisonici Film Festival si conferma, quindi, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema, un’occasione di incontro tra culture diverse e una finestra aperta sull’arte cinematografica contemporanea. Varese si appresta a vivere tre giorni di pura magia cinematografica, un’esperienza collettiva di grande impatto emotivo e culturale, nel segno della passione per il cinema che supera ogni confine.