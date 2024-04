Iniziative solidali a Gerenzano, al via un corso di italiano per stranieri e lo spazio compiti per studenti

Un corso di italiano gratuito per stranieri e uno spazio compiti per ragazzi. È il progetto che partirà sabato 13 aprile a Gerenzano presso palazzo Fagnani, in via Fagnani 14.

Ad organizzarlo l’associazione Spazio Mondo Migrandi Gerenzano, in collaborazione con la cooperativa Scelag e il patrocinio del Comune di Gerenzano.

Otti i volontari che cureranno il progetto, che prevede il sabato mattina, dalle 9 alle 11, un momento di sostegno compiti per studenti e il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 15:45, un corso di italiano per donne.

“Un progetto a cura dell’associazione Nabad Milano ovd, un progetto multiculturale di solidarietà e accoglienza, contro ogni forma di razzismo, violenza e discriminazione” si legge nella locandina dedicata all’iniziativa.

Per informazioni telefonare Chiara Mariani al 3496712459.