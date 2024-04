Inox Team Saronno all’esordio casalingo contro le Blue Girls Bologna

Dopo il positivo esordio a Macerata dello scorso sabato, la Inox Team Saronno Softball è pronta per l’esordio casalingo nel campionato di Serie A1.

Sabato 6 aprile, alle 17 all’impianto di via De Sanctis, Fabrizia Marrone e compagne ospitano le Blue Girls Bologna, a riposo nella prima giornata. La seconda sfida prenderà il via 30 minuti dopo la fine di gara uno.

Come accaduto lo scorso anno, le due partite si preannunciano molto equilibrate tra due squadre che hanno come obiettivo principale la qualificazione ai playoff.

Il costo per assistere ad una singola partita è di 3 euro, mentre per vedere le due partite in programma nel corso della giornata il costo sarà di 5 euro. L’ingresso è gratuito per i tesserati della società, minori di 18 anni, over 75 e disabili. Il bar sarà aperto per tutta la giornata.

(Nella foto di Laura Massarenti: Anita Bartoli, grande ex della sfida)