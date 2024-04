Isabella Tovaglieri lancia la sua candidatura alle Europee con Giorgetti e Fontana da Varese

Isabella Tovaglieri lancia da Varese la sua ricandidatura con accanto due pezzi da novanta della nomenklatura del partito ed esponenti massimi al governo nazionale e regionale: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Sabato 27 aprile, alle ore 17.30, sarà la sede storica della Lega in piazza del Podestà a Varese ad ospitare la conferenza stampa in cui l’eurodeputata uscente rilancerà la propria candidatura alle prossime elezioni europee, in una campagna già avviata coi maxi-manifesti 6×3 che campeggiano in alcune città.