Ispra Cresce è la civica che sostiene la candidatura di Cristina Riva

Una terza lista ha ufficializzato la candidatura alle prossime amministrative: si tratta di Ispra Cresce, la civica che sostiene Cristina Riva come candidata sindaco. Classe 1956, medico ospedaliero e direttore di struttura, con esperienze amministrative come consigliere comunale e provinciale, Cristina Riva, guida un gruppo nato “nel 2024 dall’unione di persone con sensibilità e competenze diverse, che hanno saputo fare della pluralità una ricchezza dando vita a un progetto concreto, dinamico e orientato al futuro. Una priorità per il nuovo gruppo è quella di favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso un ascolto attento e una comunicazione efficace che garantisca lo sviluppo armonico della comunità”.

Comunità che Riva immagina così: «Desideriamo che Ispra sia un luogo in cui le persone si sentano protette e accolte, dove la vita sia serena e il benessere dei cittadini sia garantito da servizi sempre più di qualità. Vogliamo che Ispra sia la comunità ideale per crescere la propria famiglia e vivere appieno la meritata pensione».

Tra le priorità di Riva e di Ispra Cresce c’è la cura del territorio. «Il paese deve diventare sempre più bello, ricco di opportunità per tutti, deve essere ordinato, pulito, fiorito, senza barriere, con strade e marciapiedi che permettano ai cittadini di ogni età di muoversi facilmente in bicicletta o a piedi. In ogni frazione, in ogni stagione.»

Il programma di Riva prevede una particolare attenzione alla crescita economica tramite la valorizzazione delle risorse naturali locali (la costa, il lungolago, la sentieristica, i parchi naturali) e la promozione dei beni storici e culturali che devono essere fruiti appieno dai cittadini e allo stesso tempo attrarre un turismo sostenibile. Per promuovere il turismo e la cultura, elementi preziosi per una crescita civile e sociale consapevole, il gruppo considera essenziale incentivare la collaborazione tra settore pubblico e privato, creando sinergie vantaggiose. «Nel percorso che vogliamo fare è per noi fondamentale che tutti siano coinvolti» continua Riva «la coesione e l’inclusione sociale, che mirano a riconoscere i bisogni delle persone più fragili e prevenire situazioni di criticità, rappresentano nella nostra visione parte irrinunciabile del bene comune.»

Infine, Riva ha espresso l’intenzione di far tesoro della presenza del JRC sul territorio. «Fonte di grande ricchezza socioculturale, di scambi e di reciproche contaminazioni, il JRC ci colloca nella posizione unica e privilegiata di “avamposto d’Europa”».

Il progetto Ispra Cresce è aperto e dinamico: chiunque voglia contattare la candidata sindaco può farlo scrivendo una email, visitando i profili social, seguendo il Canale WhatsApp, parlando con lei nelle occasioni pubbliche di presentazione del gruppo, ma anche, semplicemente, fermandola per strada in paese. Nei prossimi giorni Cristina Riva e la lista Ispra Cresce incontreranno le associazioni di categoria, sportive, culturali e religiose attive sul territorio; seguiranno le presentazioni dei candidati e del programma nel centro storico e nelle frazioni. Nei fine settimana i cittadini potranno conoscere meglio il progetto Ispra Cresce sotto i gazebo presenti in vari punti del paese.

