Israele lancia l’attacco contro l’Iran, colpita una base militare a Esfahan

Nella notte Israele ha colpito con un attacco il territorio dell’Iran nella zona di Esfahan, città nella zona centrale del paese di circa 2,8 milioni di abitanti.

Lo hanno confermato dapprima fonti iraniane, che hanno fatto sapere che i siti nucleari nei pressi della città sono in “totale sicurezza”. L’esercito israeliano ha affermato di non voler commentare “per il momento” le esplosioni registrate nei pressi di una base militare nel centro dell’Iran. “Non abbiamo alcun commento da fare per il momento”, ha detto un portavoce dell’esercito”.

Ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l’Iran nei prossimi giorni.

L’attacco di questa notte da parte di Israele sarebbe stato rivolto contro basi militari iraniane. (immagine di repertorio)