Itelyum alla ricerca dell’impresa: biancorossi a Istanbul per guadagnare la finale

Da Antalya a Istanbul: c’è la Turchia nel destino della Varese d’Europa in questa stagione marchiata Itelyum, che iniziò il proprio viaggio con le qualificazioni di Champions e che intende arrivare fino in fondo, alla doppia sfida per il titolo. Ma che per riuscire nell’intento deve fare tappa sul Bosforo – mercoledì 3 aprile, dalle ore 18 – per “neutralizzare” i padroni di casa del Bahcesehir College battuti all’andata ma di un solo punto (81-80), tanto da rendere – di fatto – il retour match una partita secca.

Chi vince, praticamente, passa il turno e accede a una finale che avrà come altra protagonista i tedeschi di Chemnitz: solo un suicidio collettivo dei Niners può infatti riaprire la strada a Bilbao, travolta in casa dalla formazione teutonica che fino a ora ha perso una sola volta in coppa, a Masnago. La squadra di Bialaszewski dovrà ripetere una prestazione simile all’Ulker Sports and Events Hall, grande impianto che ospita anche le partite di Eurolega, situato nella parte asiatica della metropoli turca.

Per l’occasione il tecnico americano recupera Scott Ulaneo, assente nel match di campionato contro Brescia: una presenza importante quella del lungo romano che potrà dare una mano a Spencer nella lotta sotto i tabelloni contro un colosso come il francese Boutsiele. Non a caso all’andata, quando il pivot transalpino ha calato il proprio impatto, Istanbul ha perso colpi e propiziato il rientro della Itelyum. Sette giorni fa lo stesso Ulaneo fu utile anche negli aiuti difensivi sul temuto Cavanaugh, alla cui “cura” dovrà di nuovo dedicarsi Gabe Brown anche perché in coppa non può essere schierato l’ultimo arrivato Michael Gilmore. Questa differenza di assetto potrebbe causare il rientro in gioco di Tomas Woldetensae, non entrato sabato sera per scelta tecnica: l’azzurro potrebbe rivelarsi utile contro la qualità garantita dall’altro francese, l’ala Bouteille, top scorer (23) all’andata. A patto che Wolde trovi anche pericolosità in attacco, perché il tiro pesante assumerà una grande importanza specie in un ambiente come quello turco: al palasport è atteso un pubblico molto numeroso e caldo per spingere Scrubb e compagni alla seconda finale di Fiba Europe dopo quella già conquistata e vinta nel 2022.

McDermott e compagni hanno preso il volo da Malpensa martedì in mattinata, così da arrivare sul Bosforo in tempo per acclimatarsi e per svolgere l’allenamento giornaliero in terra turca. Mercoledì mattina è prevista la rifinitura, poi riposo fino al momento di recarsi all’Ulker Hall in vista della palla a due. A proposito di ambiente, speriamo che l’arbitraggio non risenta della pressione: la partita di andata ha lasciato molte perplessità sulla direzione arbitrale (incredibile come la Fiba abbia utilizzato la stoppata evidentemente irregolare di Kell su Besson come highlight della partita…) e la cosa non lascia tranquilli in vista del retour match. Soprattutto per una squadra – Varese – che non abbonda certo nel proprio roster. Anche il Bahcesehir tuttavia non ha una panchina molto lunga: Baygul e Candan hanno ottime qualità balistiche ma se venissero limitati al tiro potrebbero ridurre di molto il proprio apporto.

I turchi arrivano all’appuntamento con Varese dopo un’altra sconfitta in campionato, ripetendo così la situazione della settimana precedente: entrambe sono pericolosamente vicine alla zona retrocessione ma, al momento, rimangono al di sopra della linea del baratro. Indice che, se la Itelyum piange, il Bahcesehir non ride e in una partita del genere potrebbero farsi sentire dinamiche legate al cattivo andamento in campionato. Rendendo quindi più incerto il pronostico.

DIRETTAVN – La partita della Ulker Sport Hall sarà raccontata, come di consueto, da VareseNews attraverso un liveblog a disposizione dei lettori fin dal martedì. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre partita, poi dalle 17,30 circa il racconto istante per istante di quanto accade al palasport di Istanbul. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.