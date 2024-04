L’8 e 9 maggio Festival Glocal fa tappa all’Acquario di Genova

Tappa ligure per Glocal, che l’8 e 9 maggio prossimi sbarcherà all’Acquario di Genova per una due giorni di incontri e dibattiti sul giornalismo digitale e la comunicazione. Si tratta della prima di quattro tappe che, nel corso del 2024, porteranno Glocal anche a Roncade (Treviso), nella sede di H-Farm, e in Sicilia, oltre che ovviamente a Varese dal 7 al 10 novembre. L’evento è promosso da Anso, l’associazione nazionale della stampa online, è organizzato in collaborazione con Press.Com Tech e gode del patrocinio del comune di Genova, della Regione Liguria e dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Dopo i saluti istituzionali, la giornata si aprirà alle 10:30 nell’Auditorium del Centro congressi dell’Acquario con un incontro dal titolo “La scienza del comunicare, per comunicare la scienza“, che esplora l’importanza della comunicazione nella ricerca scientifica con la partecipazione di dirigenti e manager di vari programmi di ricerca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, si affronterà il tema “Piccoli comuni, grande comunicazione“, esaminando le dinamiche della comunicazione pubblica digitale con i sindaci di diversi comuni. Segue un incontro dal titolo “L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026“, presentata dal sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi, incentrata sull’importanza della cultura per la crescita comunitaria.

Contemporaneamente, nella Sala Nautilus, la discussione su “Editoria ed intelligenza artificiale” analizza l’impiego di AI e machine learning nel settore editoriale. La giornata si conclude con due incontri in programma entrambi alle 16:30. All’Auditorium è in calendario un’analisi sul ruolo attuale dei media in “Chi crede ancora alla comunicazione e al giornalismo?“, in Sala Nautilus sarà rivolto uno sguardo agli strumenti investigativi ambientali in “Indagare la crisi climatica“.

La giornata di giovedì 9 maggio comincerà alle 9:30 con due sessioni parallele: una, in Auditorium, sul tema del rischio reputazionale, l’altra in Sala Nautilus dedicata ad “Editoria e social network“, per esplorare le modalità di costruzione dei brand nell’era digitale. Alle 11:30, l’Auditorium ospita “Influenzano ancora gli influencers?“, incontro che esamina l’impatto del marketing influencer, mentre nella Sala Nautilus si discuterà di “Editoria, video e podcast“.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, l’Auditorium ospiterà un incontro intitolato “Comunicazione della scienza e cittadinanza scientifica“, che esplora il dialogo tra natura, arte e tecnologia, e a seguire un dibattito su economia circolare e sostenibilità, dal titolo “Quando l’Europa si fa a-mare“. In Sala Nautilus, invece, il pomeriggio prenderà il via con una riflessione sull’evoluzione dell’advertising digitale, per chiudersi con un incontro dal titolo “Editoria e brand journalism“, che discute il rapporto tra media e pubblico.

Molti degli incontri offrono crediti formativi per i giornalisti. Per ottenerli sarà però necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata. Il programma completo è disponibile a questo indirizzo.