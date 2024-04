La benemerenza dell’associazione combattenti al Oliviero De Zulian di Induno Olona

Nella giornata di venerdì 29 marzo il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin ha consegnato il Diploma di Benemerenza dell’Associazione Combattenti firmato e inviato da Roma dal Presidente Nazionale Antonio Landi a Oliviero De Zulian con l’augurio di buon compleanno al cittadino ultranovantenne.

Alla consegna del diploma era presente il figlio del premiato, Agostino De Zulian che ricopre la carica di Presidente della Federazione Provinciale di Varese dell’Associazione Combattenti dalla fine dell’anno 2021 nonché quella di Presidente della Sezione ANCR di Induno Olona dall’anno 2003. Erano inoltre presenti l’Assessore alla Cultura, Sport, Associazioni, Comunicazione e Turismo del Comune di Induno Olona Maurizio Tortosa.

Presente anche una buona rappresentanza del Gruppo Alpini di Induno Olona con il Capogruppo Adelio Ponti, con il Vice capogruppo Claudio Olivato che è anche Consigliere Provinciale dell’ANCR e il tesoriere Maurizio Radaelli: tutti soci anche dell’ANCR. Due Alpini hanno indossato la fascia di Presidente dell’ANCR in rappresentanza della Sezione di Induno Olona e di altra.

Il Sindaco ha avuto modo di ricordare come Oliviero De Zulian, che ha prestato per molti anni la sua attività lavorativa nel Comune di Induno Olona, si prodigasse con grande impegno nell’imbandierare gli edifici comunali, apporre i microfoni e i manifesti, riordinare le aree attigue ai monumenti in occasione delle cerimonie del “IV Novembre”, del “2 giugno” e del “XXV Aprile” che nel Comune di Induno Olona sono state sempre celebrate con molta partecipazione di pubblico.

Al termine della breve cerimonia Agostino De Zulian ha consegnato al Sindaco Marco Cavallin, all’Assessore Maurizio Tortosa e al Capogruppo degli Alpini Adelio Ponti il calendario del centenario dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci predisposto dalla sede centrale di Roma.