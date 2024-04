“La cattiva programmazione in sanità è responsabilità della giunta regionale che governa da 28 anni”

«Se in Lombardia c’è una cattiva programmazione la responsabilità è solo della giunta regionale di centrodestra che la governa ormai da 28 anni». Così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commenta le dichiarazioni odierne del governatore lombardo, intervenuto in merito alla carenza di personale sanitario e al viaggio intrapreso dall’assessore al Welfare che ha annunciato l’arrivo di 500 infermieri sudamericani per fine anno.

«Una scelta, peraltro, criticata aspramente e giustamente anche dalle organizzazioni sindacali – sottolinea Astuti -. Importare professionisti dall’estero è paradossale e non risolve certo i problemi della cronica mancanza di personale. Si cercano professionisti in Paraguay e in Argentina, sicuramente validi, ma senza alcuna conoscenza del nostro sistema sanitario, mentre non si fa nulla per arginare la fuga degli italiani all’estero».

«Bisognerebbe invece valorizzare i nostri professionisti – aggiunge il consigliere dem – intervenendo sui contratti di lavoro e mettendo in atto un piano per ridare attrattività alla professione e creare così un indispensabile ricambio generazionale. A quanto pare, però, la giunta non ha alcuna idea in merito».