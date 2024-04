La Cerimonia e la mostra dedicate alla Liberazione a Castellanza

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile l’Amministrazione Comunale di Castellanza organizza due momenti per celebrare il 79esimo anniversario della liberazione. Sabato 20 aprile, presso la Biblioteca Civica di piazza Castegnate 2bis a Castellanza, alle ore 16, verrà inaugurata la mostra “Gli archivi raccontano. Il 1944: anno di lotte, speranze e repressione” a cura dell’ANPI di Castellanza e con l’intervento degli studenti dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

L’esposizione si propone di ricostruire il clima di violenza, repressione, lotte e speranze che ha caratterizzato il 1944. Realizzata prevalentemente con materiali dell’epoca (documenti, fotografie, manifesti, testimonianze) conservati in numerosi Archivi, tra cui l’Archivio Comunale di Castellanza, la mostra si occupa in particolare del territorio di Castellanza.

La mostra sarà visitabile fino alll’11 maggio, dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.

Sono previste visite guidate sabato 27 aprile e sabato 4 maggio alle ore 17, con prenotazione obbligatoria presso la Biblioteca.

Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 25 aprile dalle ore 9,45,in cui l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Associazione Carabinieri In Congedo, Associazione Marinai d’Italia, Associazione Bersaglieri, Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in guerra, Associazione Nazionale Alpini e con la partecipazione del Corpo Musicale Santa Cecilia, organizza la cerimonia istituzionale di commemorazione della ricorrenza del 25 Aprile, sempre presso la biblioteca.

Il programma è il seguente:

– Ritrovo al Monumento ai Caduti per la Libertà presso la Corte del Ciliegio

– Deposizione corona e lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica

– Corteo lungo Via Montessori, Via Cardinal Ferrari, Piazza Castegnate,

– Monumento dei Marinai, Via Costalunga, C.so Matteotti e Viale delle Rimembranze

– Alzabanderia e deposizione corona al Monumento ai Caduti in Viale delle Rimembranze

– Intervento del Sindaco e del Rappresentante dell’ANPI

“Dando seguito al progetto Castellanza ricorda, avviato nel 2023 – hanno dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, e l’Assessore alla Cultura e Istruzione, Davide Tarlazzi – anche quest’anno grazie al lavoro di ricerca condotto dalla locale sezione dell’ANPI, cui va la nostra riconoscenza, le celebrazioni del 25 aprile saranno accompagnate da una mostra capace di valorizzare il patrimonio documentale non solo locale. Con tale iniziativa ci si pone l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla conoscenza di eventi che segnarono profondamente la vita della Nazione e, di riflesso, della nostra comunità cittadina. Auspico che l’impegno profuso possa rappresentare un’occasione particolare per la formazione civica di ciascuno di noi”.