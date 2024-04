La continuità generazionale nelle aziende come sfida per il futuro dei territori: convegno a Pavia di Confartigianato

Continuità generazionale, una sfida per il futuro delle imprese e dei territori: se ne parla a Pavia con Confartigianato Pavia, Artser e The European House – Ambrosetti nel corso di un convegno con al centro un tema di grande attualità e importanza, coinvolgendo esperti del settore e presentando una case history di successo. L’evento è in programma martedì 16 aprile alle 17 nella sede della Camera di Commercio di Pavia.

Con l’85% delle imprese attive guidate da famiglie, la continuità generazionale rappresenta un fenomeno che coinvolge l’intero tessuto industriale del nostro Paese, e che tocca da vicino in particolare le micro, piccole e medie imprese. Per affrontare questo delicato passaggio occorre saper gestire una serie di aspetti diversi: gestionali, fiscali, societari e anche psicologici. Ma soprattutto occorre sviluppare un piano di successione in anticipo per garantire la continuità aziendale.

L’evento in Camera di Commercio a Pavia sarà introdotto da Renato Perversi, presidente di Confartigianato Imprese Pavia, Mauro Colombo, amministratore delegato di Artser, e Imma Campana, Area Leader Lombardia e Partner di The European House – Ambrosetti, e vedrà come relatori Luca Petoletti, Partner di The European House – Ambrosetti dell’area “Imprese familiari e Governance”, e Francesco Massignani, Senior Professional di The European House – Ambrosetti dell’area “Imprese familiari e Governance”.

Nel corso della tavola rotonda verrà approfondito il caso della famiglia Mariotti, con la testimonianza di Marco Mariotti, responsabile commerciale di Sidermariotti di Pontevico in provincia di Brescia, azienda leader nella lavorazione e commercializzazione di Acciaio Inossidabile dal 1968. L’avvocato Mariotti guida insieme ai suoi familiari l’azienda del settore metalmeccanico che si occupa di lavorazione e vendita di laminati piani in acciaio inossidabile. Una case history di successo seguita da vicino in questi anni: dimostrazione di come la continuità generazionale possa essere un’opportunità di crescita per le imprese che lo affrontano nel modo corretto.

Governance e continuità generazionale nelle imprese familiari – Assetti societari, pianificazione patrimoniale e successoria per il passaggio generazionale

16 aprile 2024 – ore 17 | Camera di Commercio di Pavia, via Mentana 27

Iscrizioni: https://www.artser.it/approfondimenti/evento-governance-e-continuita-generazionale-nelle-imprese-familiari.html

