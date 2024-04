La festa della corsa: pienone per la 22^ Wizz Air Milano Marathon

Lo sguardo benevolente della Madonnina ha osservato oggi sfilare in Piazza del Duomo prima gli 8.545 iscritti della 22^ Wizz Air Milano Marathon (nuovo record), subito dopo i vocianti e colorati staffettisti della UniCredit Relay Marathon, per una giornata di sport da incorniciare, anticipata dal Milano Running Festival presented by Sky, 40 mila presenze da giovedì a sabato, e dalla Levissima Family Run, oltre 8 mila runner tra bambini e adulti di tutte le età. Wizz Air Milano Marathon.

Vittoria per distacco di Titus Kimutai Kipkosgei, Kenya: in 2h07.12, è il nuovo re della 42,195 km meneghina. Piazza d’onore per Raymond Kipchumba CHOGE, Kenya, con 2h07.36. Terzo Andrew Rotich Kwemoi, Uganda, con 2h07.52.

In campo femminile, successo di Tigist Memuye Gebeyahu, Etiopia, che ha concluso la prova in 2h26.32. Il podio è stato completato da Sophy Jepchirchir, Kenya, con 2h27.12 e da Fantu Shugi Gelas, Etiopia, con 2h30.52. La Wizz Air Milano Marathon è stata trasmessa da Sky Sport, il broadcaster ufficiale, con il commento tecnico di Nicola Roggero, Stefano Baldini e Lucilla Andreucci. Mentre RDS 100% Grandi Successi, con i suoi conduttori ha incitato e sostenuto gli atleti.

CLASSIFICA MASCHILE

1. Kipkosgei Titus Kimutai, Kenya, 2h07.12

2. Choge Raymond Kipchumba, Kenya, 2h07.36

3. Kwemoi Andrew Rotich, Uganda, 2h07.52

CLASSIFICA FEMMINILE

1. Gebeyahu Tigist Memuye, Etiopia, 2h26.32

2. Jepchirchir Sophy, Kenya, 2h27.12

3. Gelasa Fantu Shugi, Etiopia, 2h30.52.