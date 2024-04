La festa per il quarantesimo di fondazione dell’Asd “Amici dell’oratorio di Bolladello”

Si festeggeranno sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 i 40 anni di fondazione dell’ASD Amici Oratorio Bolladello. “La nostra Associazione è fondata sul volontariato e promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale“, spiegano gli organizzatori.

Era il lontano 1984 quando alcuni volontari fondarono il sodalizio guidato fin dall’inizio da Fabrizio Cervini, anima e propulsore dell’Associazione che oggi vanta un centinaio di tesserati. Nel campionato in corso del C.S.I. sono iscritte 5 squadre che gareggiano con il nome di “Real Bolladello” e che comprendono atleti dell’U8, U10, U12, U14 ragazzi e Top Junior. Quest’ultima squadra si è distinta l’anno scorso vincendo il campionato provinciale e partecipando alle fasi finali regionali. Nelle varie attività organizzate dall’Associazione, oltre alla partecipazione ai Campionati provinciali e di zona, si possono annoverare l’organizzazione di partite amichevoli, tornei e partecipazione alle varie iniziative promosse dal C.S.I. quale, ad esempio, quella che vedrà sfidarsi nel prossimo mese di maggio la squadra Top Junior con una rappresentanza di detenuti nel carcere di Busto Arsizio. E molto altro ancora: Open Day, scuola calcio, organizzazione di momenti ricreativi, di gioco e convivialità per grandi e piccini.

Il programma della festa prevede: – sabato 13 aprile: ore 15,30 partita di calcio valevole per il campionato CSI che vedrà impegnata la squadra locale del Real Bolladello che milita nella categoria Top Junior. Ore 18,30 apericena. Ore 20,30 spettacolo di magia per ragazzi. – domenica 14 aprile: ore 11,00 Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Bolladello. Ore 12,30 pranzo sociale. Nel pomeriggio partita di calcio celebrativa con gli ex giocatori e allenatori e quadrangolare di calcio con i ragazzi. La giornata di festa si concluderà con la consegna di un omaggio a tutti gli atleti. Durante la Festa nei locali della sede dell’Associazione verranno esposte foto, coppe e trofei che hanno accompagnato la storia di questi 40 anni di vita dell’Associazione.