La Fondazione della Comunità di Malnate invita ancora a segnalare donazioni effettuate per lo chef Daniele

«Per problemi legati alla memoria della casella di posta dell’indirizzo info@fondazionemalnate.it, alcune richieste di rimborso non sono mai arrivate a destinazione. Per chi avesse presentato una richiesta di rimborso, è possibile inviare nuovamente un messaggio a info@fondazionemalnate.it, mettendo in copia (cc) l’indirizzo dbonamici95@gmail.com, per richiedere nuovamente il rimborso. Scusandoci per le mancate risposte, rimaniamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento».

È il messaggio che la Fondazione della Comunità di Malnate ha pubblicato oggi per raggiungere tutti coloro che avevano fatto donazioni per aiutare lo chef Daniele Ferrari rimasto vittima di un incidente mentre si trovava al lavoro in Cina. L’iniziale notizia dell’impossibilità per la famiglia di coprire i costi sanitari aveva mosso la macchina della solidarietà malnatese. La richiesta era poi stata revocata per l’esistenza di un’assicurazione in grado di coprire ogni spesa.

La Fondazione aveva quindi lanciato una prima chiamata per poter restituire le donazioni ricevute. I termini sono scaduti lo scorso 31 marzo. In questi giorni, però, è emerso il problema della posta.