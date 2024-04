La gara di solidarietà tra i vigili del fuoco di Varese recupera 30 bici da mandare in Tanzania

I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese tramite il capo reparto Fabio Barbonetti, hanno aderito ad una delle iniziative benefiche proposte dal: “progetto amici di Migoli” (“associziaione Pamoya onlus- insieme per crescere” di Malonno-Bs) per il recupero di biciclette usate da donare agli amici della Tanzania.

Da questa iniziativa è nato un passaparola tra i colleghi vigili del fuoco e privati cittadini, che uniti in una bellissima sinergia ha portato al recupero di 30 biciclette da tutta la provincia, funzionanti, che con una piccola manutenzione sono tornate in perfetta efficienza e pronte ad essere messe a disposizione di chi spesso per spostarsi da un posto all’altro, distante anche chilometri, lo può fare attualmente solo camminando a piedi.

Ora saranno trasportate, tramite un mezzo messo a disposizione dal comando dei vigili de fuoco di Varese alla volta della provincia di Brescia presso la sede dell’associazione Pamoya dove verranno stoccate in un container e imbarcate al porto di Genova su una nave diretta in Tanzania, fino ad arrivare a destinazione nelle cittadine di Ikelu, Migoli e Ilembula, dove operano due realtà ospedaliere e un orfanotrofio che ne beneficeranno.