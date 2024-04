La giunta di Malnate da qui alle elezioni, Bellifemine: “Prima di tutto l’interesse della città”

«Noi siamo qui e la nostra amministrazione prosegue insieme il lavoro iniziato cinque anni fa. E lo farà fino alla fine del mandato». In un video Irene Bellifemine, sindaca di Malnate e candidata alle prossime elezioni amministrative alla guida di una lista civica, illustra le scelte che contraddistingueranno sia la campagna elettorale, sia l’ultimo scampolo della sua compagine amministrativa.

«Alcuni cittadini mi hanno chiesto perché la giunta non è cambiata malgrado le scelte di alcuni che hanno portato a candidature diverse», spiega Bellifemine, che così risponde: «Ho messo davanti a tutto l’interesse dei Malnatesi e la lealtà verso chi ci ha votato cinque anni fa. E continuerò a farlo nei prossimi mesi, perché il mandato amministrativo è il fondamento della democrazia, della serietà e dell’affidabilità delle istituzioni democratiche che i malnatesi ci hanno chiamato a rappresentare e a cui voglio tenere fede fino all’ultimo minuto del mio attuale mandato».

C’è spazio anche per le valutazioni della sua attuale maggioranza. «Con il gruppo che ancora mi sostiene in maggioranza vogliamo mettere davanti a tutto e tutti il bene della città e dei Malnatesi. Questa è la nostra priorità. Oltre ogni possibile questione personale e nonostante le elezioni imminenti. Lo facciamo anche con chi ora ha fatto scelte diverse rispetto a quelle che in questi cinque anni ci hanno portato ad essere seduti dalla stessa parte in Consiglio Comunale. Sono dispiaciuta del cambiamento di posizione assunto, ma sono rispettosa della loro scelta. Incomprensioni e difficoltà sono parte della vita e dei rapporti tra le persone, l’importante è tenere saldo il punto di riferimento del nostro lavoro: l’interesse e il benessere dei nostri concittadini».

E poi la sfida elettorale. «La campagna elettorale è appena cominciata. Con i componenti vecchi e nuovi dello schieramento che mi sostiene stiamo lavorando a tanti progetti interessanti. Ve li illustreremo nelle prossime settimane. Sappiamo amministrare la città e vogliamo continuare a farlo con proposte concrete, idee, strategie ed alleanze. Noi siamo qui, ci siamo stati, e ci saremo per fare insieme un altro passo per Malnate».

