La grande piena di Lago Maggiore e Ticino vista dal drone

Un cigno nuota nel punto in cui in una giornata come questa sarebbe pieno di bambini a giocare sulla spiaggia di Lisanza. Poco più in là un pescatore ha ormeggiato la sua barca legandola ad uno dei pannelli divulgativi della Palude Bozza. E ancora più a sud il rumore che fanno il milione di litri d’acqua che ogni secondo saltano la diga del Panperduto coprono quello della primavera che si risveglia.

È l’effetto della grande piena di Pasqua del Lago Maggiore, il cui livello è cresciuto fino ad oltre due metri e mezzo sullo zero idrometrico e che ha fatto sia esondare il lago in diversi punti sia scaricato una portata elevatissima nel Ticino.

Una quota, quella raggiunta dal Verbano, alta ma non altissima che si è fermata poco prima di iniziare a creare danni e disagi diffusi. Certo, problemi ci sono stati a moli e pontili, agli scantinati più bassi e a diversi locali sulle spiagge che si stavano preparando per la nuova stagione.

Con questo reportage vi facciamo vedere dall’alto come si presentano le zone più significative.