La Lega non molla Malnate, Cassani: “Quadri nuovo commissario, Max Ferrari capolista”

Dopo il comunicato della sezione della Lega di Malnate che ha annunciato lo scioglimento della sezione, seguendo Paola Cassina nella sua candidatura a sindaco da civica, la risposta del provinciale non si è fatta attendere, dando un chiaro segnale che il Carroccio a Malnate vuole far parte della coalizione di centrodestra che appoggia Sandro Damiani.

Venerdì 19 aprile sono arrivate le parole del segretario provinciale Andrea Cassani, che comunica di aver nominato un nuovo commissario “che si occuperà di gestire la campagna elettorale di Malnate per le prossime elezioni amministrative”, Davide Quadri.

E Cassani conferma anche che la lista della Lega sarà presente alle urne malnatesi: “Se umanamente mi spiace per le defezioni, devo dire che politicamente coloro i quali sono usciti dalla Lega hanno dimostrato uno scarso attaccamento al movimento. Sono certo che sotto la guida di Davide, con capolista Max Ferrari, si possa fare un ottimo lavoro a sostegno della candidatura di Sandro Damiani”.

IL COMUNICATO INTEGRALE:

Questa mattina ho provveduto a nominare commissario della Sezione di Malnate il SOM Davide Quadri che si occuperà di gestire la campagna elettorale di Malnate per le prossime elezioni amministrative.

Chi si iscrive e milita in un partito è comprensibile che possa avere delle aspirazioni, tuttavia laddove l’ambizione personale piuttosto che le simpatie o antipatie personali prendono il sopravvento sull’interesse politico significa che si reputano i partiti i mezzi con cui farsi strada politicamente e non già lo strumento con il quale migliorare la propria città.

Quindi, se umanamente mi spiace per le defezioni, devo dire che politicamente coloro i quali sono usciti dalla Lega hanno dimostrato uno scarso attaccamento al movimento.

Sono certo che sotto la guida di Davide, con capolista Max Ferrari, si possa fare un ottimo lavoro a sostegno della candidatura di Sandro Damiani.

Il Segretario Provinciale della Lega

Andrea Cassani