La Limonaia di Villa Porta si veste di solidarietà grazie a Lara Luz per il Comi di Luino

In una splendida serata di primavera, la Limonaia di Villa Porta di Colmegna ha ospitato un evento di grande cuore e generosità. La nota imprenditrice Lara Luz ha organizzato un gala di beneficenza a favore della Fondazione Mons. Comi di Luino, RSA del territorio rinomata per il suo impegno nella cura dei pazienti affetti da Alzheimer.

Il mondo della politica, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, della cultura ed una rappresentanza dei dipendenti del Comi si sono riuniti in questo gioiello architettonico per supportare una causa nobile.

La signora Luz, conosciuta per il suo incessante impegno sociale e l’attenzione per il territorio, ha aperto l’evento sottolineando l’importanza del supporto comunitario nel combattere malattie così devastanti come l’Alzheimer. «Ogni contributo può fare la differenza» ha affermato, invitando tutti i presenti a partecipare attivamente alla raccolta fondi.

Grazie alla generosità dei partecipanti e della sig.ra Luz sarà possibile contribuire alla riqualificazione del nucleo Alzheimer in Struttura Protetta, destinato a potenziare nuovi programmi di cura e supporto per i residenti e le loro famiglie.

La Fondazione Mons. Comi, attraverso il suo Presidente Gianfranco Malagola ed il Direttore Generale Fausto Turci, ha espresso profonda gratitudine per l’iniziativa. Questa iniziativa di Lara Luz non solo ha illuminato la bellezza di Villa Porta, ma ha anche rafforzato il tessuto di solidarietà e supporto nella comunità luinese al fianco del Comi.