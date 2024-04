La Liuc Run è già un successo. Oltre 600 iscritti ad una settimana dal via

Mancano solo sette giorni al via della Liuc Run, prima edizione della corsa podistica non competitiva dell’università Liuc di Castellanza, e già si contano 600 iscritti.

Un conto alla rovescia e iscrizioni verso la chiusura per i 7 chilometri e mezzo che si snoderanno nel cuore di Castellanza, tra aree verdi, parchi, lungo i ponti sopra il fiume Olona e tra i simboli della storia locale per una sana domenica all’aria aperta alla portata di tutti.

Alla presentazione, questa mattina, hanno preso parte anche il sindaco di Castellanza Mirella Cerini, l’assessore alla Cultura di Legnano Guido Bragato, il presidente della Liuc Riccardo Comerio, il direttore generale della Bcc Roberto Solbiati, Stefano Colombo di Sport + e diversi esponenti delle associazioni e realtà scolastiche che hanno contribuito all’evento. Tra queste Fondazione Piatti e Solidarietà Famigliare come realtà sociali importanti del territorio è le scuole Acof.

Insieme alla 7,5 km prenderà il via anche la Family Run, con un percorso di circa 4 km, interamente dedicata alle famiglie, ai bambini, agli animali. La corsa si snoderà lungo un percorso che metterà in collegamento cinque parchi della città: Cantoni, Corte del ciliegio, parco dei Platani, parco Liuc e parco del Pala Borsani. Al nastro di partenza ci saranno anche i piccoli runner delle scuole materne che daranno un tocco di colore in più alla manifestazione. Per i più sportivi, invece, lungo il tragitto della gara sarà possibile allenarsi con Street Workout, grazie alla collaborazione con T. Academy 2.0.

L’organizzazione del tracciato e la gestione dell’evento è targata Sport + con Stefano Colombo che ha sottolineato gli aspetti fondamentali dell’evento: «Siamo felici di aver creato tutte queste relazioni. Grazie a Liuc Sport ssd, Acof, le amministrazioni e le strutture del territorio abbiamo coinvolto tanti soggetti per dare all’evento una cornice bella e funzionale. Oltre alla corsa, infatti, si potrà giocare a pallavolo nel parco del palaBorsani e in un giorno particolare perchè anche il palazzetto sarà coinvolto con importanti sfide tra Futura Volley che punta all’A1 e la Duo Volley che gioca l’ultima per accedere ai playoff e salire in B1».

L’appuntamento da segnare in calendario è quindi quello di domenica 14, con ritrovo dalle ore 8:30 al PalaBorsani di via per Legnano. Qui ad accogliere runner grandi e piccini ci sarà il Village. A poche decine di metri – fronte ingresso LIUC in corso Matteotti – è prevista la partenza alle ore 9.30. Sabato 13 aprile sarà, invece, possibile ritirare i pacchi gara.

Traguardo e premiazioni sono programmati al Village del PalaBorsani, che ospiterà anche tutta una serie di manifestazioni a completamento dell’evento già a partire dal Sabato precedente, tra cui il torneo di pallavolo misto, organizzato dalle associazioni giovanili degli studenti dell’ateneo.

La Liuc Run è organizzata in collaborazione con SportPiù, con il patrocinio dei Comuni di Castellanza e di Legnano, e nell’ambito del progetto Liuc Sport. Questa prima corsa della LIUC intende essere un appuntamento da mantenere nel tempo ed infatti, dichiara Antonio Bulgheroni, presidente di LIUC Sport: «È un evento importante nato con l’intento di stimolare il senso di appartenenza e coesione dell’intera comunità. Attraverso questa corsa podistica amatoriale, vorremmo promuovere l’educazione allo sport e ai valori che rappresenta, come lo spirito di collaborazione e di sostegno reciproco, e stimolare uno stile di vita sano che incoraggi le persone a prendersi cura della propria salute. Abbiamo intenzione di continuare a organizzare questa corsa ogni anno, facendola diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi promossi da Liuc Sport Ci auguriamo che l’evento sia accolto da tutti con entusiasmo e grande partecipazione».

Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, main sponsor dell’intero evento, Roberto Scazzosi, invece, sottolinea: «La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate è una banca che corre. Non solo in senso figurato, ma anche reale, perché sosteniamo le iniziative sportive del territorio dove operiamo, tra il Varesotto e l’Altomilanese.

Come Bcc non distribuiamo utili e ne reimpieghiamo una buona parte in iniziative sociali, culturali e sportive nelle nostre comunità. Con Running People 2024 correremo assieme a Varese, Castellanza e Gallarate. Correre fa bene alla salute e abbatte i livelli di stress. Inoltre, insegna la correttezza nei comportamenti: una lezione importante, tanto per gli affari quanto per le relazioni sociali e per ogni momento della propria vita».

Le iscrizioni sono ancora aperte sia online sui siti https://www.sportpiu.org/Event/LiucRun e https://www.liuc.it/campus-life/sport/liuc-run-corriamo-insieme/, in alternativa ci si potrà iscrivere direttamente presso il Village al PalaBorsani nelle giornate di sabato 13 e domenica 14.