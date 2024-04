La Lombardia tutela la Vespa, Monti e Tovaglieri (Lega) esultano: “No alle eco-follie dell’Ue”

In una svolta significativa per gli appassionati di motori e per i difensori del patrimonio industriale italiano, il Consiglio Regionale Lombardo ha approvato una mozione presentata dalla Lega che mira a proteggere la Vespa, simbolo storico e culturale del Paese nonché icona del design Made in Italy, dalle restrizioni ambientali imposte dall’Unione Europea.

L’eurodeputata Isabella Tovaglieri, membro della commissione Industria del Parlamento europeo, e il consigliere regionale Emanuele Monti hanno espresso grande soddisfazione per l’approvazione della mozione, sottolineando il successo di un’iniziativa che pone le basi per la salvaguardia della Vespa dalle cosiddette “eco-follie” legate alla Svolta Verde europea. In particolare, la mozione si oppone al Regolamento che prevede lo stop al motore endotermico a partire dal 2035, una misura che minaccia la circolazione dei veicoli storici come la Vespa.

Tovaglieri, promotrice di un convegno sul futuro della Vespa al Pirellone lo scorso febbraio e tra i primi firmatari della petizione “Vespa Patrimonio Culturale Italiano”, ha dichiarato: “Questa mozione, frutto di un lavoro di squadra della Lega a tutti i livelli, rappresenta un primo passo fondamentale per la difesa di questo simbolo italiano contro le misure restrittive europee che non tengono conto delle reali esigenze ambientali e dello sviluppo.”

Monti, primo firmatario della mozione, ha evidenziato l’importanza della Vespa come testimonianza dell’ingegno e della qualità manifatturiera italiana, con oltre 20 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo. “Le politiche attuali dell’Unione Europea, guidate dalla maggioranza di Ursula von der Leyen, pongono serie preoccupazioni per il futuro dei veicoli a motore endotermico. La nostra battaglia è per una revisione delle politiche ambientali che rispetti il patrimonio sociale, culturale ed economico rappresentato dalla Vespa e da altri veicoli simili, cercando un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e il buon senso,” ha commentato Monti.

L’approvazione della mozione in Lombardia segna quindi un importante passo avanti nella lotta per preservare uno dei simboli più amati e riconoscibili del Made in Italy, aprendo la strada a future battaglie a livello europeo per una maggiore flessibilità nelle politiche ambientali, in modo da salvaguardare non solo l’ambiente ma anche la storia, la cultura e l’economia legate ai veicoli storici come la Vespa.