La maggioranza a Varese: “La Lega pensa solo ai cavilli: ricandideremo Cocchiere alla commissione Lavori Pubblici”

La maggioranza in consiglio comunale a Varese reagisce stringendosi intorno alla consigliera Maria Paola Cocchiere alla richiesta della minoranza che ha fatto decadere la presidente della Commissione Lavori Pubblici a causa di una omissione nella convocazione di una seduta richiesta dai consiglieri di opposizione.

Alla questione, raccontata qui, la maggioranza reagisce con un documento congiunto, spiega la nota, firmato dai capigruppo Giacomo Fisco (Partito Democratico), Dino De Simone (Progetto concittadino), Francesca Strazzi (Varese Praticittà), Giuseppe Pullara (Lavoriamo per Varese), Luca Paris (gruppo misto – Movimento 5 Stelle) che annuncia il sostegno alla ricandidatura della consigliera.

«Mentre c’è una Varese che cambia grazie alle grandi trasformazioni e attività messe in campo dall’Amministrazione e mentre in Italia le famiglie e i cittadini sono sempre più in difficoltà economica a causa di aumenti e inflazione senza che il Governo centrale faccia nulla a Varese c’è una minoranza che invece che contribuire al dibattito, compartecipare al cambiamento in corso ed occuparsi della realtà si perde dietro a cavilli, codicini e questioni di lana caprina – Esordisce attaccando la nota – Il problema è il non aver inserito una “virgola” (ovvero aver omesso di indicare la richiesta avanzata dalle opposizioni della presenza di un rappresentante di Avt nel sopralluogo al parcheggio di via Verdi) nell’ultimo ordine del giorno di una convocazione della commissione presieduta da Maria Paola Cocchiere. Scandalo. L’opposizione, nonostante il sopralluogo richiesto si sia puntualmente tenuto nei tempi e modi previsti dal regolamento, per la sola assenza del “copia e incolla” dell’ordine del giorno proposto dall’opposizione, ne chiede l’immediata rimozione a norma di regolamento».

«La presidente Cocchiere, persona di alto spessore politico, a causa di questa “virgola” mancante è stata correttamente dichiarata decaduta dal Presidente del Consiglio Comunale» ricordano, specificando però subito: «Noi riproporremo immediatamente la sua candidatura, perché la commissione in questi anni è stata condotta in modo esemplare da parte della consigliera Cocchiere, lavorando sodo e con grande serietà. A dimostrarlo l’ultima commissione itinerante che si è svolta visitando i tanti cantieri di Varese compreso il parcheggio di via Verdi. Un incontro molto apprezzato anche dalla stessa minoranza che aveva fatto i complimenti alla presidente Cocchiere per l’iniziativa».