La “Piccola Inghilterra” nella brughiera di Casorate vicino a Malpensa

Il Comitato Salviamo la Brughiera di Casorate Sempione, con la partecipazione di diverse associazioni del territorio, propone una nuova serata titolata “Casorate ed i suoi boschi: storia e territorio”: memoria e tradizione, ma anche sfida per il futuro, la tutela in un territorio a forte pressione antropica.

«Come associazione rivolta alla tutela ambientale, alla salute e alla qualità della vita di tutti i Cittadini, vogliamo sottolineare come l’equilibrio fra sviluppo e sostenibilità passa anche dalla conoscenza e consapevolezza della ricchezza del territorio e della sua storia» spiegano i promotori.

«Nel nostro attuale contesto, in un presente sempre più sottoposto alle pressioni dello “sviluppo a tutti i costi”, ed invece così legato all’ambiente naturale che lo ha sempre caratterizzato nella sua storia, prosegue l’iniziativa di incontri, già avviata lo scorso 1 marzo con la prima serata titolata “L’ultima brughiera” sull’ecosistema del parco del Ticino, che ha visto il notevole apprezzamento riscosso dai filmati naturalistici di Norino Canovi, che combinavano immagini magiche a pensieri e suggestioni poetiche uniche».

La nuova serata come detto è intitolata “Casorate ed i suoi boschi: storia e territorio” e «metterà a fuoco i fatti e i temi che hanno fortemente caratterizzato l’abitare e le attività locali del Comune di Casorate Sempione, con riferimento anche ai collegamenti che vengono dalla storia più lontana, senza ignorare quella più vicina che ci toccherà direttamente».

Appuntamento venerdì 5 aprile, alle ore 21,00, alla sala del Centro Ricreativo La Riviscera, in Via De Amicis a Casorate Sempione. «Ci ritroveremo con Carlo Severgnini, che tramite la sua passione, conoscenza storica e personale esperienza, ci parlerà della Brughiera di Casorate e dei Comuni limitrofi, delle sue caratteristiche e dei segni della storia che in essa si incontrano, delle attività equestri e della loro influenza per il contesto casoratese della cosiddetta “Piccola Inghilterra”, per rivivere, ricordare e riconoscere avvenimenti e situazioni, anche lontane nel tempo, contestualizzandole rispetto alle condizioni attuali di un ambiente naturale ormai, purtroppo, fortemente inciso e frammentato e di cui è sempre più urgente prendersi cura».

Un’immagine dall’archivio di Annalina Molteni, autrice di “Falsa staffa”

«A inizio maggio, con l’ultimo incontro del ciclo, verrà poi posta attenzione, sulla condizione attuale, arborea, forestale e di degrado, dei boschi di Casorate Sempione, cogliendo caratteristiche, storia, difficoltà e criticità sulle quali poter intervenire, per una difesa di quello che resterà e che quindi sarà ancora più difficile tutelare, ma anche indispensabile salvaguardare e valorizzare. L’obbiettivo è far conoscere ed apprezzare il nostro ambiente per poterlo insieme vivere e meglio difendere e tutelare. Se si conosce il valore di una cosa la si può meglio vivere, rispettare e proteggere».