La prima stagione concertistica della Fondazione Marcello Morandini

L’interesse della Fondazione Marcello Morandini verso la musica nelle sue forme più alte nasce come omaggio a Karin e Karl Megerle, coppia di collezionisti americani grandi appassionati di arte e di musica, che grazie alla loro generosa donazione hanno contribuito in modo fondamentale alla realizzazione del museo.

“Sintonie” è un progetto ambizioso, che prevede esecuzioni di alto livello intervallate da momenti di racconto, dettagli del concerto, spiegazioni e curiosità, per creare una nuova sinergia tra musicisti e pubblico, nel suggestivo scenario delle sale della Fondazione.

Un programma ricco, con otto appuntamenti da maggio a dicembre, della durata di circa un’ora. La prima data è il 12 maggio alle 11.00 con un duo di pianoforte e flauto.

Ogni concerto, principalmente esibizioni in duo e performance solistiche, si conclude con un momento di dialogo e incontro tra gli esecutori e il pubblico, accompagnati da un calice di vino.

13 i musicisti coinvolti, 10 di questi Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, coordinati dal direttore artistico M° Matteo Amadasi. Da segnalare in particolare il concerto del 9 giugno con il direttore d’orchestra Michele Gamba al pianoforte e l’8 settembre con la presenza di Carlo Galante, tra i più importanti compositori italiani del panorama musicale, che presenterà il concerto. La composizione di Galante è una prima assoluta, dedicata ai musicisti che la eseguiranno.

L’appuntamento è fisso la seconda domenica di ogni mese alle 11:00 dal 12 maggio all’ 8 dicembre 2024 (unica eccezione la data del 4 agosto), con possibilità di acquistare il biglietto singolo o l’abbonamento.

Oltre all’accesso al concerto, il pubblico avrà l’opportunità, inclusa nel prezzo del biglietto, di visitare la nuova mostra temporanea che inaugurerà all’inizio di maggio, insieme alla vasta collezione permanente del museo, prima dell’inizio dello spettacolo musicale.

Il progetto Sintonie è in partenariato con il Comune di Varese.

IL PROGRAMMA:

12 MAGGIO 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Flauto E Pianoforte

Flauto: Marco Zoni

Pianoforte: Marco Regazzi

Programma: Gaubert, Mouquet, Poulenc, Bohm, Godard

9 GIUGNO 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Violino E Pianoforte

Violino: Andrea Pecolo

Pianoforte: direttore Michele Gamba

Programma: Mozart, Brahms

14 LUGLIO 2024 – ore 11:00

Concerto Per Violoncello Solo

Violoncello: Gianluca Muzzolon

Programma: Bach Suite 1/5/3

4 AGOSTO 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Violino E Viola

Violino: Suela Piciri

Viola: Simonide Braconi

Programma: Mozart, Sibelius, Martinu, Halvorsen

8 SETTEMBRE 2024 – ore 11:00

Concerto Per Due Violoncelli

Violoncello: Alfredo Persichilli

Violoncello: Martina Lopez

Programma: Barrière, Bach, Carlo Galante, Paganini

Prima assoluta con la presenza di Carlo Galante

13 OTTOBRE 2024 – ore 11:00

Concerto Per Violoncello Solo

Violoncello: Gianluca Muzzolon

Programma: Bach Suite 2/4/6

10 NOVEMBRE 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Viola e Pianoforte

Viola: Matteo Amadasi

Pianoforte: Katia Spluga

Programma Bach, Joachim

8 DICEMBRE 2024 – ore 11:00

Concerto Duo Fagotto e Pianoforte

Fagotto: Marion Reinald

Pianoforte: Nelson Calzi

Programma: Saint-Saëns, Tansman, Koechlin, Dutilleux

BIGLIETTI E ABBONAMENTI:

I biglietti e gli abbonamenti stagionali, potranno essere prenotati direttemente in Fondazione

Marcello Morandini oppure online sul sito del museo.

La prenotazione è obbligatoria.

Costo singolo biglietto – nella sala principale: € 28,00*

Costo singolo biglietto – nelle sale adiacenti con visibilità ridotta: € 20,00*

Costo Abbonamento Standard 8 concerti: € 200,00*

Costo Abbonamento Sostenitore 8 concerti: € 300,00*

*comprende calice di prosecco e biglietto per visitare il museo prima dello spettacolo