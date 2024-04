La primavera di Gavirate sulle note del Son Music Festival

Tre gli appuntamenti organizzati dal Comune in collaborazione con Sonitus Edizioni Musicali organizzano nei mesi di aprile e maggio

Il comune di Gavirate, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca in collaborazione con Sonitus Edizioni Musicali organizzano nei mesi di aprile e maggio la rassegna musicale “Son Music Festival”presso la Sala Consiliare del Comune di Gavirate in via De Ambrosis 11.

Tre gli appuntamenti:

Venerdì 12 Aprile, ore 21:00

VIARMONICA – Echi di terre lontane.

Gabriele Zolli al violino e mandolino e Alessandro Grosso alla Fisarmonica proporranno un repertorio caratterizzato dall’unione di diversi generi musicali, accompagnando il pubblico in un percorso intriso di storia, cultura ed emozioni.

Venerdì 19 Aprile, ore 21:00

PAGINE DI UN DIARIO

Giuseppe Lanni (foto) alla chitarra, un viaggio esperienziale di musica ed emozioni che attraverso l’esecuzione di generi musicali diversi, saprà portare lo spettatore in mondi lontani.

Venerdì 10 Maggio, ore 21:00

RACCONTANDO LA FISARMONICA

Mirko Carchen e Alessandro Grosso alla fisarmonica, spaziando dalla musica classica, al jazz e al world nella scoperta delle caratteristiche tecniche e timbriche di questo strumento poliedrico e apprezzato in tutto il mondo.