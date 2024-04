La Pro Patria finisce la stagione con una sconfitta: la Pro Sesto vince di rigore ma retrocede in D

La stagione della Pro Patria termina con una sconfitta di rigore nella tana della Pro Sesto

Nella trentottesima e ultima giornata del Girone A, in scena domenica 28 aprile, la sconfitta per 1 a 0 rimediata dai tigrotti di Busto Arsizio al Breda di Sesto San Giovanni fa calare il sipario sull’ultimo atto dell’annata calcistica 2023/24 spegnendo definitivamente le remote possibilità di accesso ai playoff per la B. Un obiettivo, va sottolineato, che era sembrava del tutto insperabile lo scorso 23 dicembre, quando i tigrotti erano 17esimi in classifica a 19 punti dopo il pareggio bianco dell’andata.

A segnare le sorti del match di fine stagione è il rigore trasformato da Florio al 60′ (nono penalty fischiato contro ai tigrotti per un fallo di Rovida in uscita su Toci). Il gol dal dischetto tuttavia si rivelerà vano ai fini della classifica, trasformandosi ben presto in una vera e proprio vittoria di Pirro per la Pro Sesto, comunque costretta a dover dire addio alla Serie C a causa del successo esterno della Pergolettese maturato a Gorgonzola. Il colpo esterno dei canarini di Crema targata Arini (e contemporaneo il pareggio dell’Arzignano) di fatto annulla il risultato della partita dei tigrotti e si tramuta così in una sentenza di retrocessione.

Dopo la sconfitta casalinga di settimana scorsa e quella odierna, la Pro Patria targata Riccardo Colombo conclude invece la stagione alla dodicesimo posto con 46 punti, a +3 dal Novara 17esimo e a -5 dal Trento, che da decimo prenota dunque l’ultima posizione valida per il post season contro l’Atalanta Under 23.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

RIVIVI LA CRONCA DELLA PARTITA MINUTO PER MINUTO

IL TABELLINO

PRO SESTO-PRO PATRIA 1-0 (0-0)

Reti: 13′ st Fornito (PSE)

Pro Sesto (3-5-2): Bagheria; Marianucci, Toninelli, Giorgeschi; Poggesi (14′ st Maurizii), Sala, Poli (27′ st Bussaglia), Fornito (37′ st Caverzasi), Barranca; Toci (37′ st Mapelli), Florio (14′ st Kristoffersen). A disposizione: Formosa, Saccone, Basili, Bahlouli, D’Alessio, Palazzi, Sereni, Boscolo Chio, Iotti, Bruschi. Allenatore: Angellotti.

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Bashi, Saporetti, Moretti; Renault C., Ferri (10′ st Mallamo), Bertoni (33′ st Nicco), Renault G. (33′ st Ghioldi); Curatolo (20′ st Parker), Citterio (20′ st Stanzani); Castelli. A disposizione: Mangano, Bongini, Vaghi, Ndrecka, Marano, Fietta, Minelli, Somma, Ferrario. Allenatore: Colombo.

Ammoniti: Florio (PSE), Toninelli (PSE), Kristoffersen (PSE)

Espulso: Barranca (PSE, a fine gara)

Arbitro: Lovison di Padova

Collaboratori: Tempestilli di Roma 2 e Tchato di Aprilia

IV Ufficiale: Piccolo di Pordenone