La Pro Patria perde, Colombo e Parker masticano amaro: “Gol subito al primo tiro in porta, poi ci siamo disuniti”

COLOMBO 1 – «Abbiamo iniziato la partita con un buon approccio. Non siamo stati bravi a concretizzare le nostre occasioni, poi al primo tiro in porta abbiamo preso gol e da lì ci siamo disuniti. Abbiamo voluto subito riprendere la casa quando serviva più pazienza, mentre loro sono stati bravi a sfruttare tutta la loro qualità andando a segno su tutti e quattro i tiri in porta. Sapevamo che i nostri avversari erano forti, noi potevamo fare meglio. Da domani si tornare a lavorare, perché dobbiamo lavorare ancora».

COLOMBO 2 – «Tante scelte si fanno in base agli avversari e alla settimana di allenamento, consapevoli di cosa ci può dare ciascun giocatore con le proprie caratteristiche: Castelli sicuramente in quella posizione rende un po’ di meno, noi però davanti potevamo essere più pericolosi con la fisicità che poteva garantirci Parker. La loro difesa era un po’ rimaneggiata, pensavamo di poter fare male partendo forte e così abbiamo provato. Non abbiamo concretizzato le nostre occasioni».

COLOMBO 3 – «Adesso tiriamo una riga, da domani si riparte, si riparte forte. Sabato è la partita più importante dell’anno, ci potrà dare tanto e dovremo giocarla con la testa. Sappiamo che non sarà facile. Servirà il mille per mille, già da domani».

PARKER 1 – «Tornare a segnare un gol dopo tanto tempo dopo l’infortunio è sicuramente una bella sensazione però il risultato non è stato dei migliori, quindi la felicità è per forza ridotta. Oggi abbiamo avuto conferma che prendiamo gol abbastanza banali. In settimana bisogna lavorare ancora, caricare la partita e scendere poi in campo pimpanti e aggressivi per trovare i tre punti necessari per avvicinarsi alla salvezza».

PARKER 2 – «Abbiamo tenuto botta per un quarto d’ora, creando anche delle occasioni ma poi le individualità dell’Atalanta sono venute fuori. Hanno concretizzato tutte le occasioni e noi abbiamo preso tre gol di fila. Dopo diventa molto dura».