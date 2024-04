La Protezione civile del Piambello si esercita a Induno e ripulisce il letto dell’Olona

«Un’esercitazione che ha unito l’utile… all’utile». Così il presidente della Comunità montana del Piambello Paolo Sartorio sintetizza l’esercitazione del Gruppo intercomunale di Protezione civile che oggi e domani è impegnata a Induno Olona per una due giorni di esercitazioni, utilizzando come “scenario” il corso del fiume Olona nell’omonima frazione di Induno Olona: «Una scelta nata da segnalazioni della popolazione locale che ci ha permesso di pulire il letto del fiume dalla vegetazione invasiva e di allenare i volontari all’uso di attrezzature specifiche e precise modalità organizzative e operative».

Il gruppo, coordinato da Michele Carcano con l’ausilio dei volontari Fabio Fiorini e Stefano Giambiasi, ha lavorato per mesi per organizzare l’esercitazione, che comprende non solo l’utilizzo dei mezzi ma anche tutte le procedure di coordinamento e comunicazione delle squadre: «A loro e a tutti i volontari va un grande ringraziamento – dice Sartorio – così come dobbiamo ringraziare il Comune di Induno Olona per la collaborazione e i cittadini».

Sartorio sottolinea la particolarità di questa esercitazione, che vede impegnati 40 volontari al giorno per due giorni: «Rispetto alle tante altre esercitazioni fatte in passato è la prima volta che Comunità montana del Piambello e Regione Lombardia operano su un’asta fluviale del reticolo idrico principale in modo coordinato e con il riconoscimento delle spese di intervento da parte della Regione. E’ la prima volta a livello provinciale e una tra le prime a livello regionale, perché è molto recente da parte di Regione Lombardia del riconoscimento di spese correnti per questo tipo di attività».

«Ancora una volta siamo qui ad intervenire sulla stecca dell’Olona – aggiunge il sindaco di Induno Olona Marco Cavallin – In passato l’abbiamo fatto tante volte da soli, come Protezione civile di Induno, oggi siamo qui con tutta la Protezione civile del Piambello e questo è importante. L’opera che si va a fare è determinante per la prevenzione perché in passato, proprio qui, si sono verificati problemi in eventi alluvionali. Va colta l’importanza di questo intervento e voglio ringraziare tutti i volontari della Protezione civile che oggi hanno fatto un intervento prezioso ma soprattutto hanno messo il loro volontariato al servizio di tutti e questa è la cosa più bella e che da sindaco mi riempie il cuore, perché vuol dire che c’è ancora gente che si spende per il bene comune a titolo gratuito».