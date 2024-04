La Provincia nega ancora il patrocinio al Varese Pride, Boschini: “Faremo sentire la nostra voce”

La Provincia di Varese ha negato il patrocinio al Varese Pride, la manifestazione la cui prossima edizione è prevista per il 22 giugno. Il consiglio provinciale ha votato contro la concessione di questo riconoscimento, ripetendo la decisione già presa l’anno scorso.

Nonostante la richiesta dei Giovani Democratici la maggioranza che sostiene Magrini non ha trovato i numeri a sostegno della proposta. Sono stati soltanto 5 i voti a favore del patrocinio venuti dai Civici e Democratici.

Immediata la reazione degli organizzatori che speravano una diversa decisione rispetto allo scorso anno. Il primo a parlare è stato Giovanni Boschini, presidente di Arcigay, contrariato dal dibattito in consiglio provinciale: durante il quale, spiega, si sono verificati momenti di forte tensione, con toni descritti come “aggressivi” e “veramente inaccettabili” nei confronti del Pride. “È stato detto che siamo violenti, prepotenti, che nel Varese Pride c’è un’ostentazione di arroganza, un circo di violenza verbale. Chi ha pronunciato queste parole, probabilmente non ha mai partecipato a una sola edizione del Varese Pride,” ha commentato Boschini.

Il presidente di Arcigay ha enfatizzato l’importanza di partecipare alla manifestazione di giugno, evidenziando che “è fondamentale far sentire la nostra voce” in risposta a questi attacchi.