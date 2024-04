La rinascita dopo l’incidente, la testimonianza di Laura è sostenuta da uno studio di Gallarate

In occasione della giornata nazionale delle persone con lesioni al midollo spinale che ricorre proprio oggi, 4 aprile, lo Studio Risarcimenti e Consulenze è orgoglioso di annunciare il nuovo progetto nato in collaborazione con Laura Rampini e partito proprio in questi giorni con un tour nelle più importanti unità spinali e nei maggiori centri di riabilitazione italiani. Avventura nata dalla volontà di testimoniare e diffondere le reciproche esperienze a tutte quelle persone che si trovano a dover lottare con la fatica e le limitazioni che una grave lesione comportano.

La storia di Laura

Laura Rampini è una testimone rappresentativa di come le avversità impreviste della vita possano inizialmente metterti in difficoltà, ma di come, con tenacia, forza e coraggio si possa reagire superando anche gli ostacoli apparentemente insormontabili. Laura, a causa un grave incidente stradale avvenuto ormai 30 anni fa rimane paraplegica. Si ritrova immobile su una sedia a rotelle, con un bambino piccolo da crescere e innumerevoli preoccupazioni e paure. Nonostante ciò ha saputo superare le limitazioni che la gravissima menomazione comportavano e con una tenacia e volontà straordinarie ha coronato il suo sogno: è infatti diventata la prima atleta paraplegica al mondo a lanciarsi col paracadute, con più di 200 lanci all’attivo.

Oggi, questa coraggiosissima donna -che a distanza di tre anni dall’incidente è diventata mamma per la seconda volta- ha deciso di intraprendere una nuova avventura partendo in un tour che la porterà di mese in mese nei maggiori centri riabilitativi italiani e nelle unità spinali dove si curano pazienti che hanno subito lesioni del midollo spinale. Qui condividerà la sua testimonianza, il suo coraggio e la sua forza di vivere che sono la prova provata di come, nonostante tutto, si possa reagire trovando un nuovo modo per affrontare la vita quotidiana.

Il tour, partito martedì 2 aprile 2024 dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, proseguirà mercoledì 3 al CTO di Roma. Al fianco di Laura, ci sarà lo Studio Risarcimenti e Consulenze di Gallarate, struttura altamente specializzata nel risarcimento danni e nella gestione delle lesioni gravissime, che ha deciso di supportarla.

“Siamo sinceramente orgogliosi che Laura abbia scelto noi per questa entusiasmante esperienza- spiegano i titolari Giovanni Cerutti e Fabio Levato. Laura è una persona straordinaria ed è sufficiente starle vicini per essere investiti da una carica ed una energia incredibili. La sua testimonianza non solo è utile a chi si trova a dover affrontare una grave lesione, ma è un messaggio valido per tutti indistintamente, un messaggio di speranza che può essere diretto a tutti: con tenacia e perseveranza le difficoltà di possono superare. Quando ci ha chiesto di accompagnarla in questa avventura abbiamo accolto con entusiasmo la sua proposta, fornendo tutta la nostra preparazione ed esperienza. La nostra specializzazione è proprio quella di fornire tutto il sopporto necessario per arrivare ad ottenere un giusto risarcimento da parte delle assicurazioni. Queste tipologie di lesioni causano infatti uno sconvolgimento nella vita non solo dei diretti interessati, ma anche di tutti coloro che stanno loro accanto. Questo stravolgimento della quotidianità e della vita di tutti i soggetti coinvolti sono infatti meritevoli di ristoro anche a livello economico: nel calcolo dei danni subiti rientrano numerose voci di danno come biologico, morale, esistenziale ma è anche necessario saper prevedere e quantificare quelle che saranno le spese future a seguito di un grave danno. Spesso inoltre che subisce queste lesioni deve riadattare la propria abitazione alle nuove esigenze o addirittura cambiare casa. Per tutti questi delicatissimi aspetti è necessario, per essere risarciti di tutte le voci di danno, farsi assistere da professionisti altamente specializzati. Siamo quindi entusiasti e fiduciosi che questa incredibile esperienza possa essere di vero supporto a tutte quelle persone danneggiate che ad oggi non sono ancora riuscite ad ottenere un valido aiuto”.