La scomparsa di Cerini: il suo ruolo di sindaco negli anni, fra lockdown, progetti e dialogo coi sindaci della Valle Olona

Difficile sintetizzare otto anni di Amministrazione in qualche riga.

Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, si è tragicamente spenta oggi, dopo un malore.

La prova della pandemia da gestire come sindaco

In questi anni come Primo cittadino della città ha dovuto gestire tanti momenti, ma sicuramente fra quelli più difficili c’è la pandemia, un’esperienza che ha stravolto la vita di tutti noi, chiamando chi ricopriva ruoli istituzionali ad uno sforzo inatteso.

In una intervista a Varesenews il sindaco Cerini analizzò le misure adottate per fronteggiare il momento, ma si lasciò andare alla confidenza sul senso di orgoglio provato, come Primo cittadino, nei confronti dei Castellanzesi e del loro impegno in quel momento difficile.

«Ripensando a questo anno di Covid, l’immagine che ho in mente è quella di un gruppo di cittadini volontari mentre in comune preparano le mascherine da distribuire alla popolazione: chi piega, chi imbusta, chi segue la consegna. Un lavoro di squadra, che mi rende orgogliosa» dichiarò con emozione in quel 2020, tradendo una forte commozione.

La gioia per la rielezione

Nel 2021 fu riconfermata come sindaco di Castellanza. Una gioia difficile da contenere, la sua, che condivise con la squadra e chi l’aveva supportata.

«Una vittoria schiacciante – aveva festeggiato dopo i primi risultati che avevano confermato la vittoria – i Castellanzesi hanno scelto le persone e hanno premiato il lavoro di questi cinque anni, le progettualità portate avanti per Castellanza e la nostra proposta fatta sulla concretezza».

Fece squadra insieme agli sindaci della Valle Olona

Cerini, in questi otto anni a Palazzo Brambilla, ha sempre fatto squadra con i colleghi sindaci della Valle Olona.

Un dialogo costante, ma soprattutto una visione d’insieme sulla gestione del territorio, a cui il sindaco Cerini non si è mai sottratta.

Numerose le iniziative che l’hanno vista in prima fila insieme agli altri Primi cittadini, che coinvolgevano il comune di Castellanza insieme agli altri comuni da Marnate fino a Gorla Maggiore: tra queste la marcia della Pace dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, l’appartenenza all’azienda consortile Medio Olona, la riflessione su altre problematiche comuni a tutti i paesi del territorio.

Uniti non solo dalla consapevolezza dell’impegno di ciascuno nel lavoro di ogni giorno, ma una stima e un sincero affiatamento fra tutti i sindaci, che traspariva ad ogni incontro pubblico. I sindaci di Fagnano Olona, Gorla Maggiore Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona e Marnate, perdono adesso un interlocutore prezioso nel disbrigo dei loro compiti quotidiani.

Il ringraziamento a chi credeva nel territorio

Mirella Cerini e gli altri sindaci della Valle Olona a Calipolis durante la marcia per la pace per l’Ucraina

Rivolgendo lo sguardo alla sua Castellanza, Mirella Cerini ha sempre dichiarato ottimismo per il futuro, ringraziando gli attori protagonisti dell’innovazione per la città. Ad esempio gli imprenditori, elogiati da Cerini in merito al progetto Mill di Confindustria, per la scelta di realizzare la cittadella dell’innovazione in un’area dismessa contigua alla Liuc: una scelta che definì lungimirante in continuità con quella fatta 30 anni fa per la realizzazione dell’università. «Gli industriali hanno creduto ancora una volta nel territorio con un investimento e una scelta lungimirante che avrà ricadute e benefici importanti grazie a una serie di azioni di cui la prima è proprio la costruzione del Mill» dichiarò alla fine del 2022. Lo scorso marzo, l’approvazione del masterplan nel Consiglio comunale mentre la città guardava avanti, ma oggi la tragedia del suo Sindaco.