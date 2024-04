La scrittrice Emanuela Fontana ospite alla rassegna Intrecci con il romanzo “La correttrice”

La rassegna letteraria Intrecci ospita il 13 aprile prossimo alle 17,45, presso il Punto d’Incontro di Maccagno con Pino e Veddasca Emanuela Fontana autrice del romanzo “La correttrice” Mondadori. Emanuela Fontana è insegnante, giornalista e guida escursionista. E’ stata finalista alla XXI edizione del premio Calvino. Il romanzo narra di Emilia Luti che, per un caso fortuito, incontra il più grande scrittore italiano Alessandro Manzoni.

La giovane Luti per mantenere la famiglia lavora come bambinaia e bibliotecaria in casa Vieusseux a Firenze. Massimo d’Azeglio incontrandola nel salotto dell’amico, rimane colpito dalla ragazza per il suo modo di fare e dal suo parlare un fiorentino purissimo. Così la porta con sé a Milano come bambinaia della piccola Rina nipote del Manzoni.Il grande scrittore, pur avendo già pubblicato con grande successo i Promessi sposi, ha in mente di rivedere la lingua del romanzo per avvicinarla sempre più al fiorentino, secondo lui “la lingua degli italiani”. L’incontro con la Luti gli è provvidenziale, insieme alla ragazza rilegge e corregge l’intero romanzo. Come ebbe scriverle sulla copia che le regalò alla fine della loro collaborazione “gradisca questi cenci da Lei risciacquati in Arno ….. con affettuosa riconoscenza”. L’autrice ci restituisce il ritratto di una donna libera, intelligente e colta che riesce a conquistare la fiducia dello scrittore più importante di tutti i tempi.

La rassegna continuerà con altri appuntamenti:

Sabato 11 maggio 2024 alle 17,45 presso Palazzo Verbania di Luino

Bruno Morchio vincitore del premio Scerbanenco 2023 presenta Le ombre della sera Bacci Pagano e un’indagine senza nè capo nè coda. Garzanti. Durante lo stesso incontro Arianna Destito Maffei presenta Bonnie Parker un destino chiamato Clyde Morellini

Sabato 1 giugno 2024 alle 16,45 presso la Colonia elioterapica di Germignaga

Domenico Dara presenta Malinverno Feltrinelli

Un romanzo sul potere dei libri ,della lettura, delle storie immaginate e vissute, dell’amore.Un romanzo nel quale ci si imbatte in personaggi e situazioni straordinarie.Intrecci di fantasia, sapienza, e una forte carica introspettiva fanno diventare piccole vicende umane eventi degni di nota. Sempre a giugno abbiamo in fase di definizione un incontro con un noto scrittore italiano che presenterà il suo nuovo romanzo in pochi luoghi della Lombardia, siamo quindi molto onorati che abbia accettato la nostra proposta. Speriamo di dare a breve tutti i dettagli.