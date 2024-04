“La Sentinella dell’Infinito” arriva alla biblioteca Bruna Brambilla di Varese

La Biblioteca “Bruna Brambilla” di Varese è lieta di annunciare il prossimo incontro con l’autore, che si terrà Venerdì 5 Aprile alle ore 17:45.

L’appuntamento è per la presentazione del romanzo “La Sentinella dell’Infinito” di Sergio Melchiorre. Un evento arricchito dalla presenza di alcuni ospiti: il dialogo con l’autore sarà infatti moderato da Giuseppe Monteleone mentre la voce narrante sarà affidata a Walter Longobardi.

Il romanzo “La Sentinella dell’Infinito” si propone di commemorare il 79° anniversario della Liberazione, una data di fondamentale importanza per la storia italiana e mondiale. In questa occasione, Melchiorre ci invita a rivivere le gesta dei partigiani della Brigata Majella, provenienti da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero, che si batterono eroicamente contro il nazifascismo. Attraverso le pagine di questo libro, rivivremo le lotte, i sacrifici e le speranze di coloro che hanno lottato per la libertà e la democrazia.