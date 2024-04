La sera di martedì 9 aprile si conclude il Ramadan. Comunità islamiche in festa mercoledì

Il Ramadan 2024 si conclude al tramonto di martedì 9 aprile: la data di fine del mese sacro non è fissa, ma è stabilita dopo con l’avvistamento della “luna nuova”, comparsa lunedì alle 18.

Mercoledì 10 aprile sarà quindi il giorno di festa vera e propria dell’Eid el-Fitr, la festa conclusiva del mese sacro di digiuno e astinenza. Un momento che sarà celebrato anche in tutte le comunità musulmane italiane.

I fedeli di Varese e dintorni si ritrovranno al campo di Vivirolo.

Quelli di Saronno saranno al centro culturale islamico (dove ogni anno si tiene anche un “iftar aperto”, per favorire il confronto con le altre comunità religiose): sono attese duemila persone.

A Gallarate a causa del maltempo sarà alla tensostruttura sportiva di via Montenero a Sciarè, dove i fedeli musulmani pregano al venerdì anche durante l’anno (in caso di bel tempo sarebbe stato al motocross di Cardano).

A Castellanza l’associazione Casa Ibe ha affittato un salone dell’oratorio cattolico, mentre a Legnano i fedeli musulmani invece saranno al Parco dell’Amicizia, luogo ormai consolidato per la festa islamica.

Nella zona Sud intorno a Malpensa a Turbigo si festeggerà al campo sportivo: l’area è stata individuata dall’amministrazione comunale di centrodestra dopo che il Tar aveva intimato di rispondere alla richiesta avanzata dall’associazione che rappresenta la comunità locale.

Il mese sacro dell’Islam quest’anno coincideva in gran parte con la Pasqua cattolica, una sovrapposizione che è anche piuttosto sentita nei contesti di convivenza secolare, ad esempio nei Balcani.