La Settimana della Lettura porta a Gallarate 39 autori e 60 presentazioni

A Gallarate arriva la Settimana della Lettura, rassegna che ha l’obiettivo di avvicinare alla lettura le studentesse e gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado del territorio. L’iniziativa è quest’anno giunta alla XIª edizione e coinvolge gli istituti di Gallarate e Ferno.

Coordinata dall’istituto Falcone di Gallarate, con referente la prof.ssa Cinzia Bossi, la più “popolosa” scuola superiore della città, la Settimana della Lettura si svolgerà nei giorni dall’8 al 13 aprile 2024.

Il programma presenta 39 autori con altrettante opere di opere di narrativa, di poesia e di saggistica, e coinvolge nove scuole tra Istituti Comprensivi e istituti superiori coinvolte (I. S. Falcone, Isis Ponti, Licei di Viale dei Tigli, il Cfp di Gallarate, i comprensivi Gerolamo Cardano, Dante, De Amicis e Ponti e il Croce di Ferno). È prevista anche un’attività di kamishibai per la scuola primaria e laboratori di art coaching.

La rassegna si aprirà sabato 6 aprile alle ore 11.15 presso l’aula conferenze dell’Istituto Falcone, capofila del progetto, con la conferenza stampa.

Anche quest’anno è stato proposto il concorso Le parole sono luce, con le tradizionali categorie grafica, poesia, racconto, video, fotografia e la più recente menù, e anche quest’anno il concorso è stato declinato in uno degli obiettivi dell’Agenda 2030, per calare l’esperienza creativa all’interno delle competenze di educazione civica, materia trasversale e preziosa in tutte le scuole.

L’obiettivo scelto per l’edizione 2024 del concorso è Vita sott’acqua. Partecipe e numerosa è stata la risposta delle nostre studentesse e i nostri studenti, che – sapientemente guidati dai rispettivi insegnanti – hanno raccolto con passione la sfida e hanno immaginato, attraverso la propria creatività, un mondo più a misura d’uomo.

La premiazione del concorso avverrà sabato 13 aprile dalle ore 16 presso l’HIC – Hub Istituti Culturali di via De Magri 1. Durante l’occasione verrà inoltre presentato e firmato il Patto di Gallarate per la Lettura, che i Dirigenti degli Istituti coinvolti nel progetto firmeranno insieme a rappresentanti del Comune, della Biblioteca e delle Istituzioni, per siglare l’impegno a promuovere la lettura nei giovani. In quell’occasione avverrà inoltre la premiazione dei Book Ambassador, nati nel progetto Satelliti di Fondazione Cariplo per la promozione alla lettura.

La Settimana della Lettura si conclude a… tavola, presso il Ristorante Didattico dell’Istituto Falcone, sabato 13 aprile alle ore 19.30: il menù è ispirato all’obiettivo Vita sott’acqua è stato ideato dagli studenti del corso Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera del prof. Dario Cappelletto, per la cena, aperta alla cittadinanza, è necessario prenotarsi (in nel sito https://www.isfalconegallarate.edu.it).

Il programma completo qui.