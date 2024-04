La squadra di “debate” del liceo Ferraris di Varese guida la classifica del campionato nazionale

Con la sesta vittoria consecutiva, la squadra di dibattito del Liceo Ferraris è ora prima in classifica nel Campionato Nazionale Giovanile di Debate: un grande risultato per Riccardo Cena, Matteo D’Anna, Gaia Eugenia Ferrari, Matilde Mineo (alunna che da quest’anno fa anche parte della Nazionale Italiana di Debate), ai quali si è aggiunto recentemente come supporto Federico Marchetta.

Arrivato alla sua quarta stagione, il Campionato di Debate, organizzato e gestito dalla Società Italiana di Debate, è ormai un evento consolidato, a cui in questo anno scolastico hanno preso parte 80 squadre da tutta Italia.

La squadra varesina ha dominato la stagione, risultando prima in classifica già al quarto round e assicurandosi così, prima ancora della chiusura della fase eliminatoria, la partecipazione alla “Final16”, che si svolgerà a fine maggio a Lignano Sabbiadoro.

Il Dirigente Scolastico Marco Zago afferma che l’ottimo risultato conseguito è frutto del lungo lavoro dei ragazzi, entusiasti “debater”, che sono stati preparati con passione da un’ex alunna del Ferraris, Monica Bielli, studentessa universitaria ma anche coach e giudice internazionale in questa pratica di dibattito ormai molto popolare nelle scuole italiane (si sta infatti espandendo anche nelle scuole medie) e dall’impegno costante delle docenti referente del Club Debate del Ferraris, prof.ssa Laura Santini e Margherita Mesirca.

«Gli studenti – prosegue il Dirigente Scolastico – avevano rafforzato le loro competenze, nel mese di marzo, partecipando a un progetto di scambio Erasmus+ con un liceo di Ljutomer, scuola capofila per il Debate in Slovenia. Durante il soggiorno, i ragazzi del Ferraris hanno preso parte a un torneo internazionale di Debate in inglese». ( foto sotto)