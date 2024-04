La storia di Adelmo Cervi in una serata al Cinema Teatro Nuovo di Varese

La serata del 22 aprile al Cinema Teatro Nuovo di Varese si preannuncia come un evento di grande impatto emotivo e culturale. Alle 21 sarà proiettato il film “I miei sette padri”, un’opera della regista Liviana Davì che promette di essere un intenso viaggio attraverso uno dei periodi più bui e al contempo eroici della storia italiana: la lotta contro il nazifascismo.

Il film è incentrato sulla figura di Adelmo Cervi, figlio di Aldo Cervi, uno dei sette fratelli Cervi, agricoltori e antifascisti, che furono catturati e successivamente uccisi dai fascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La presenza di Adelmo all’evento non è solo simbolica, ma anche un ponte diretto con quella generazione che ha sacrificato tutto per i valori di libertà e giustizia.

“I miei sette padri” non è solo un titolo, ma un’affermazione di quel legame indissolubile che si estende oltre il sangue, per toccare il cuore dell’identità e della resistenza italiana. È una testimonianza viva che parla della resistenza come eredità simbolica passata da una generazione all’altra, un monito affinché le tragedie del passato non si ripetano.

La serata è organizzata con il patrocinio di diverse organizzazioni, tra cui ANPI Varese, CGIL Varese e ARCI Varese.