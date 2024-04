La storica fiaccolata ricorda la Sindaca Mirella Cerini

C’è il silenzio a unire la città di Castellanza in questo grigio pomeriggio di aprile. I ragazzi e le ragazze tornate dalla fiaccolata a Novacella, nel Bolzanese hanno portato la fiaccola come prevede un rito che si ripete da 67 anni. Ma quest’anno non è un momento di festa, non può esserlo perchè ad accoglierli non c’è il sorriso della sindaca della città, Mirella Cerini, spentosi il 25 aprile dopo il discorso ufficiale per la Liberazione. La sua morte, all’interno del Municipio a causa di un malore, con ancora indosso la fascia tricolore, ha scosso tutti.

Domenica 28 aprile al ritorno della fiaccola erano in tanti, famigliari della donna compresi. Poche parole e tanto silenzio rispettoso per un primo momento di cordoglio pubblico in attesa di conoscere la data di autopsia e cerimonia funebre. Don Jacopo ha voluto ricordare come «Questo vuole essere un segno di riconoscenza per il suo essere presente.»

Sono state revocate la seduta del 30 aprile del consiglio comunale e l’inaugurazione del 1 maggio della Grande Piazza lineare dell’Olona, un progetto al quale Mirella Cerini teneva in modo particolare.

I ricordi e i messaggi per la scomparsa del sindaco Mirella Cerini