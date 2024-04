La storica fabbrica di tessitura “Arnetta” di Gazzada Schianno, lungo via Gallarate, sta per conoscere un nuovo capitolo della sua lunga storia.

Galleria fotografica La storica tessitura “Arnetta” di Gazzada Schianno è stata venduta all’asta 4 di 5

Chiusa per oltre vent’anni e messa in liquidazione per fallimento nel 2016, la struttura di proprietà della famiglia Ponti, è stata recentemente acquistata da un noto costruttore.

L’area, estesa per circa 9000 metri quadri, mostra i segni del tempo e del degrado accumulatosi negli anni di inattività, tanto che il tetto all’interno è crollato in più punti e dalle finestre esterne si vede il cielo. La vendita è avvenuta circa tre mesi fa tramite un’asta. Non è ancora chiaro quale destinazione verrà scelta dal costruttore, ma le opzioni potrebbero spaziare dalla riconversione per scopi commerciali o residenziali. Di certo l’intervento rappresenta un’opportunità di preservare e integrare un pezzo di storia locale nel tessuto moderno di Gazzada Schianno.