La testimonianza della lotta contro la mafia, a Mercallo un incontro con Pino Vono

L’autore e ispettore superiore in quiescenza racconterà attraverso i suoi libri le esperienze vissute in prima persona combattendo contro le organizzazioni criminali tra gli anni ’70 e 2000 a Catania

Un incontro per parlare di criminalità organizzata, ma anche di devianza minorile e bullismo. A Mercallo in sala polivalente venerdì 5 marzo alle 20.30 si terrà un incontro con Giuseppe “Pino” Vono: autore e ispettore superiore in quiescenza che racconterà la sua lunga esperienza nella lotta contro la mafia tra gli anni ’70 e 2000 come membro della Sezione Falchi della Squadra mobile di Catania.

All’evento interverranno anche il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo, il viceprefetto di Varese Salvatore Ciarcià, il sostituto procuratore generale della Corte di appello di Milano Rossana Penna e il presidente della sezione Anps di Gallarate Giuseppe Natella. L’incontro sarà moderato da Matteo Bianchi.