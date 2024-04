La truffa si trasforma in rapina, anziano derubato a Varese

È rimasto vittima dell’oramai famigerata truffa del parente che ha subito un incidente: prima la telefonata al numero fisso con la richiesta immediata di aiuto al figlio, che aveva appena investito una donna e la sua bambina. E poi la richiesta: ci deve dare tutti i soldi che ha per pagare l’avvocato.

A quel punto l’anziano, residente in uno dei palazzoni di via Carnia a Varese (la foto è generica e di archivio) ha accettato di essere raggiunto da due persone, che gli hanno subito chiesto i soldi: è successo nei giorni scorsi, a metà mattina

L’uomo, 82 anni, rimasto solo in casa, è stato poi raggiunto anche da un terzo soggetto armato di coltelli che lo ha minacciato di farsi dare tutti i soldi che aveva in casa, oltre ai gioielli.

A quel punto l’anziano, che ha difficoltà a deambulare, non ha potuto fare altro che aprire la cassaforte e dare ai malviventi parte dei gioielli presenti: il resto di quanto aveva in casa era nascosto altrove e alla fine il trio si è allontanato col bottino che ammonta a diverse migliaia di euro (almeno 700 euro in contanti oltre ai preziosi). Al ritorno della moglie dell’anziano, fuori casa per una commissione, la sorpresa, e la chiamata al 112. Sul posto è arrivata la Polizia di Stato che ha raccolto il racconto degli anziani, i quali sporgeranno denuncia nei prossimi giorni.