La Valle Olona si prepara a far festa, torna il Girinvalle

Ogni primavera, quando il sole inizia a rallegrare gli animi, c’è una consuetudine che si rinnova: da Fagnano Olona, Marnate, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona e Gorla Minore i sei presidenti delle rispettive Pro loco si ritrovano per parlare dell’atteso e amato Girinvalle.

Anche quest’anno, infatti, con il consueto buonumore e tanta voglia di darsi da fare, i volontari sono partiti verso una precisa direzione: il mese di giugno e, per l’esattezza, il terzo weekend, quando la passeggiata ricca di animazione ed eventi lungo le rive del fiume Olona prenderà vita.

La data quindi c’è: sabato 15 e domenica 16 giugno la valle Olona sarà ancora più bella e lungo la ciclo-pedonale che la attraversa migliaia di persone scopriranno o riscopriranno il fascino di questo territorio, dall’importante passato industriale, ricco di natura e di persone generose.

Infatti, per un intero fine settimana, grazie a queste incredibili Pro loco e a tantissime associazioni dei sei comuni coinvolti, bambini e adulti potranno divertirsi, mangiare e godere di numerosi eventi speciali.

Un esercito di volontari che per tutto il fine settimana lavorerà senza sosta, investendo gratuitamente e disinteressatamente il loro tempo libero nella riuscita dell’evento.

Mentre le persone passeggeranno in valle, loro saranno intenti a cuocere salamelle, a grigliare verdure, a gonfiare palloncini e a regalare momenti preziosi a grandi e piccini.

Presidenti e alcuni vice delle sei Pro loco della Valle Olona: Laura Bianchi, Maria Rosa Petruzzi, Davide Pedrotti, Patrizia Canavesi, Federica Brotto e Silvia Ravasio

Lo scopo principale – come raccontò a VareseNews Artemio Paletti, presidente di Pro loco Olgiate Olona e uno dei fondatori del Girinvalle – è sempre stato uno: valorizzare il territorio che va da Marnate a Fagnano Olona e ricordare come si possa star bene anche a due passi da casa, godendo delle peculiarità della valle.

Rispetto alla prima edizione del 2004, in realtà, anno dopo anno chi risiede nei sei paesi ha imparato ad apprezzare la ciclo-pedonale, diventata oggi il luogo preferito di tanti per passeggiate, corse e pic-nic; ad ogni ora è facile incontrare runner o persone intente a godersi il verde, ma il Girinvalle resta un richiamo imperdibile per tutti.

Durante l’incontro fra i presidenti, tanta è apparsa la voglia di mettersi a lavoro, puntando a trasformare anche l’evento del 2024 in una grande edizione di successo.

In attesa di conoscere dunque le novità del Girinvalle di quest’anno, segniamoci tutti le date del 15 e 16 giugno, quando la Valle Olona sarà vestita a festa.

