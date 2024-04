La Varesina risponde al Legnano: “Agito con trasparenza, concesso tutta la nostra disponibilità”

La sfida tra Legnano e Varesina è già iniziata. Non sul campo, con le due squadre che si affronteranno a Varano Brianza domenica 14 aprile, ma a parole.

I fatti: come ogni anno, il campo dello stadio “Mari” di Legnano in questo periodo si trasforma nella pista che ospiterà la corsa del Palio. La squadra lilla deve quindi trovare soluzioni alternative, trasferendosi in altri impianti per giocare le gare casalinghe (LEGGI QUI). Saranno due le gare che vedranno la squadra – che è ancora in lotta per la salvezza – spostarsi per giocare “in casa”. La prima sarà, appunto, quella di domenica contro la Varesina. E proprio la società di Venegono Superiore ha pubblicato un comunicato, in risposta alle parole del team manager lilla, spiegando la propria versione dei fatti sullo spostamento della gara.

IL COMUNICATO:

La società Varesina ci tiene a chiarire la propria posizione in merito alla vicenda dello spostamento della gara con il Legnano e a ribattere rispetto alle dichiarazioni fuori luogo del team manager Vercellotti su alcune testate giornalistiche locali, che hanno pubblicato il tutto prima di menzionarci senza darci l’opportunità di replicare.

Riceviamo informazione dalla società Legnano dell’impossibilità di disputare la partita allo Stadio Mari e in data 1 Aprile 2024 confermiamo con documento ufficiale via mail la richiesta della società lilla di disputare la gara il Sabato 13 presso il Centro Sportivo di Caronno Pertusella.

Già da questo paragrafo si evince la nostra disponibilità verso la richiesta della società Legnano.

Improvvisamente, il giorno 6 Aprile, dopo che l’accordo era andato a buon fine ci arriva comunicazione che non si giocherà a Caronno, ma al centro sportivo di Inveruno. Verificato e appurato che per la nostra società le condizioni del terreno di gioco non erano soddisfacenti, rispettando tutte le regole vigenti, abbiamo ribattuto di poter giocare la Domenica alle 15 in un altro stadio.

Dentro una fase della stagione in cui la Lega invita alla concomitanza con le altre gare, ci è sembrato scorretto restare in attesa dei disguidi organizzativi della società Legnano e abbiamo fatto valere il nostro diritto di poter giocare alla Domenica, anche e soprattutto per avere una programmazione chiara della settimana rispetto a tempi e giorni di allenamento, senza dover così attendere i cambi di idea, di campo e di gestione della società lilla.

Una volta che ci è arrivata la richiesta per lo spostamento a Verano Brianza abbiamo provveduto a confermare e inviare la comunicazione richiesta.

Certi di aver agito con trasparenza, nel pieno dei nostri interessi organizzativi, e certi di aver concesso al Legnano la nostra disponibilità, inviamo questo comunicato augurandoci che la faccenda si chiuda senza ulteriori inutili strascichi.

Varesina Sport