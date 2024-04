La “vela per tutti” rispetta il vento: barche in porto ma tanti sorrisi

Sabato 20 aprile si sarebbe dovuta svolgere sullo specchio di Lago Maggiore davanti a Ranco la seconda edizione della manifestazione “La vela per tutti”. Giornata durante la quale i ragazzi disabili della AFPD, Associazione Familiari Persone Disabili di Cassano Magnago, come lo scorso anno, avrebbero trascorso una giornata su una decina di barche a vela messe a disposizione per l’occasione dai Club velici VelaGranda Varese asd e Vela Club 33 di Tradate, entrambi affiliati UISP Varese.

La manifestazione è nata dalla volontà dei club velici VelaGranda di Varese (presidente Pierluigi Mascetti) e Vela Club 33 di Tradate (presidente Marco Verga) e dell’associazione AFPD di Cassano Magnago per le persone disabili presidente Marcello Crespan con il consigliere Ivano Faverio per permettere a queste ultime di praticare lo sport della vela. Importante anche grazie alla collaborazione del sindaco del comune di Ranco Francesco Cerutti che ha concesso le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e del Cantiere Nautico Brovelli che ha concesso gratuitamente l’utilizzo del pontile per gli imbarchi e gli sbarchi dei ragazzi diversamente abili.

Da anni UISP attraverso i suoi Club velici promuove lo sport della vela e vuole trasmettere la passione per questo sport anche a chi ha una limitata autonomia proprio per rendere concreto il motto “Sportpertutti”. È oramai provato che la vela, per le sue intrinseche caratteristiche, si svolge all’aria aperta e a contatto con la natura, permette a tutti, ed in particolare a chi ha delle disabilità fisiche o psichiche, di acquisire autostima e provare emozioni positive; a bordo delle barche a vela si sperimenta lo spirito di gruppo, si acquisisce un ruolo all’interno dell’equipaggio, si eseguono manovre e si timona, i ragazzi sono felici.

Lo scorso anno dopo la prima edizione de La vela per tutti, i ragazzi hanno chiesto e voluto fortemente che la manifestazione si ripetesse, purtroppo il forte vento di sabato non ha permesso ai ragazzi di veleggiare ma l’appuntamento è solo rinviato: i Soci armatori con le loro barche e gli istruttori, tutti volontari, dei Club Velici VelaGranda e Vela Club 33, si sono già resi disponibili per riprogrammare l’evento.

Il presidente Pierluigi Mascetti del Club VelaGranda ha sottolineato che «lo sport della vela può e deve essere per tutti, nessuno escluso e lo si deve praticare in tutta sicurezza, ed è per quest’ultimo motivo che a causa delle condizioni meteo e a fronte della tipologia degli equipaggi, si è reso necessario il rinvio di questa giornata tanto attesa dai ragazzi disabili. Tutti gli organizzatori nonché il Cantiere Nautico Brovelli e il sindaco di Ranco hanno già garantito la loro disponibilità per una nuova data; l’evento è solo rinviato, l’obiettivo principale è rendere felici i ragazzi della AFPD, accrescere il senso di condivisione, La vela per tutti è un’esperienza unica in grado di diffondere i giusti valori ed il rispetto della diversità».

E infatti, la soddisfazione più grande per tutti i soci del Club VelaGranda e del Vela Club 33 è quella di rivedere i ragazzi disabili felici ed entusiasti come per l’esperienza provata lo scorso anno, la loro incontenibile gioia ed i sorrisi sono stati la ricompensa più bella per la giornata trascorsa insieme. La manifestazione La vela per tutti è la dimostrazione che “un altro sport è possibile” di qualità e soprattutto per tutti. Quindi arrivederci a prestissimo con la seconda edizione.