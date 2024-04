La verità sulle cause dell’omicidio suicidio di Gallarate potrebbe arrivare dall’autopsia

Solo l’autopsia potrà svelare particolari a conferma della prima ipotesi che gli investigatori sui fatti di via Sacconago a Gallarate imputano alla tragedia famigliare, dunque escludendo responsabilità di terzi soggetti che abbiano a che fare con l’omicidio suicidio dei coniugi Iuliano. L’esame autoptico è stato disposto dalla pm Molteni della Procura di Busto Arsizio che sta lavorando sul caso, e per tempi di legge certamente le salme non potranno venire esaminate prima della metà della prossima settimana, prassi comune nei casi di morte violenta su cui gli inquirenti aprono fascicoli che autorizzano gli approfondimenti del caso e trattengono le salme alla medicina legale.

Non sembrano esserci ombre sulla coppia: Roberto Iuliano 76 anni ex agente di Polizia in pensione deteneva regolarmente l’arma (non quella di ordinanza, che viene riconsegnata al termine del servizio), non risultano naturalmente precedenti penali, né precedenti di polizia che in gergo identificano anche una semplice uscita di un’auto di servizio delle forze dell’ordine per semplici bisticci in famiglia: mai nulla di tutto questo. Invece l’ipotesi che potrebbe farsi strada sull’avvenimento violento che ha portato prima alla morte di Nadia Gentili, di 74 anni, ex artigiana del tessile, e poi dello sparo autoinflitto del marito, potrebbe avere a che fare con le condizioni di salute della donna.

Per questo oltre alle luci forensi della Rilievi dei carabinieri allo scandaglio nelle stanze della bella ed elegante dimora gallaratese sarà indispensabile attendere i risultati dell’autopsia per chiudere il caso e dare una degna sepoltura a marito e moglie rinvenuti dal figlio della coppia, che venerdì sera aveva deciso di fare visita ai genitori, non trovandoli più in vita.