La vita partigiana di Ivonne Trebbi per il 25 Aprile a Saronno

Uno spettacolo teatrale ispirato a una partigiana saronnese e le celebrazioni ufficiali. Sono due i momenti della Festa della Liberazione a Saronno.

Mercoledì 24 aprile, alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, andrà in scena “Ivonne, una vita da partigiana”, tratto dall’omonimo libro che racconta la vita di Ivonne Trebbi. Per l’occasione sarà presente durante la serata la stessa Ivonne Trebbi. Ingresso libero.

Giovedì 25 aprile le celebrazioni ufficiali della Festa della Liberazione prendono il via alle 9.30 con la messa al Santuario, cui seguirà l alzabandiera al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto.

Il corteo arriverà in piazza Caduti Saronnesi per deporre corone d’alloro al monumento a Salvo d’Acquisto e al monumento ai Caduti Saronnesi per la Liberazione. Seguiranno i discorsi ufficiali.