“Lago Nero”, in onda l’inchiesta di La7 sull’estrema destra tra Varese e il Lago Maggiore

Ha superato il milione di spettatori la puntata del programma “100 Minuti” andata in onda ieri sera – lunedì 22 aprile – su La7 e dedicata ai legami tra il Varesotto e l’estrema destra, come era stato preannunciato nei giorni scorsi. L’inchiesta “Lago Nero”, realizzata dal giornalista Andrea Palladino.

Il racconto ha preso il via con un servizio sull’eccidio nazista di Meina per proseguire con un approfondimento sulla figura e sulla famiglia di Hermann Bickler, ex membro delle SS trasferitosi sulle sponde del Verbano (a Leggiuno) dopo la guerra. Fu grazie ai Bickler che nel 2005 arrivò a Besozzo, agli arresti domiciliari, Erik Priebke che fu tra i responsabili della strage delle Fosse Ardeatine.

Nel corso dell’inchiesta, Palladino ha quindi incontrato a più riprese Rainaldo Graziani e Ines Pedretti, che gestiscono “La Corte dei Brut” a Oltrona di Gavirate. Luogo dove ha tenuto un intervento anche Aleksander Dugin, politologo vicinissimo a Putin transitato più volte dall’Italia. Fu proprio tramite Pedretti – si vede nell’inchiesta – che Dugin venne invitato ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, alcuni anni fa (ma non partecipò all’evento).

Tra i vari argomenti toccati (e commentati in studio dai conduttori Corrado Formigli e Alberto Nerazzini), anche il compleanno di Hitler festeggiato in una birreria – oggi non più esistente – a Buguggiate nel 2007 e l’attività del gruppo Do.Ra. che ha sede ad Azzate, per il quale è stato intervistato il leader Alessandro Limido. Non sono mancati riferimenti ai legami tra estrema destra e tifoseria ultras varesina né il coinvolgimento dell’onorevole Paola Frassinetti (oggi sottosegretario all’istruzione del governo Meloni) che ha negato di aver partecipato all’organizzazione di un incontro con Dugin a Palazzo Reale a Milano.

La conclusione dell’inchiesta è stata infine commentata in studio, oltre che da Formiglie e Nerazzini, da Tomaso Montanari, rettore dell’Università di Siena. Di seguito l’inchiesta dal sito di La7