Sostenibilità e Memoria, gli studenti dell’Istituto Fermi di Cavaria celebrano il 25 Aprile

Doppia celebrazione del 25 aprile per gli studenti dell’Istituto comprensivo Fermi di Cavaria con Premezzo.

I bambini della scuola primaria prima e i ragazzi della secondaria di primo grado poi, hanno potuto esporre i loro lavori ai compagni di scuola, insegnanti, preside e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale che pure hanno partecipato all’iniziativa.

Con i bambini della Scuola Primaria si è tenuta una sentita commemorazione della prossima Festa della Liberazione: «Bimbi, ci avete reso tanto orgogliosi del lavoro fatto – scrivono i docenti – e ci avete profondamente emozionati.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’ARCHITETTURA

Con i ragazzi della Scuola Secondaria si è tenuto un momento di premiazione per il lavoro svolto a seguito della visita della mostra “La sostenibilità ambientale dell’architettura”, organizzata nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Commissione sostenibilità dell’Ordine degli Architetti di Varese.

I ragazzi hanno ricevuto dei riconoscimenti speciali dagli architetti Zanetello e Brovelli per il loro impegno e per aver partecipato attivamente all’iniziativa proposta, come “ciceroni” nelle visite alla mostra e attraverso gli elaborati con cui hanno partecipato all’esposizione.

Anche con loro si sono poi tenute delle riflessioni sull’importanza del 25 aprile, come data fondante per il nostro Paese.