Lara Comi: “Non mi ricandido alle Europee, continuo il mio lavoro in azienda”

L’europarlamentare Lara Comi ha annunciato oggi, mercoledì 17 aprile, la propria decisione di non ricandidarsi alle Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno prossimi.

La scelta – ha spiegato- è stata presa esclusivamente per la volontà di proseguire con i propri compiti manageriali in un gruppo italiano, compiti che richiedono un impegno a tempo pieno.

«Voglio innanzitutto ringraziare Forza Italia e tutti i militanti che mi sono sempre stati vicini supportandomi, ed in particolare Alessandro Sorte e Antonio Tajani per aver proposto una mia candidatura in linea con lo spirito garantista del partito senza porre mai veti per le vicende giudiziarie in atto».

«Continuerò a lottare per sostenere con determinazione la mia innocenza in sede di appello -prosegue Lara Comi -, come ampiamente dedotto nel ricorso depositato dai miei legali a marzo scorso. La scelta di non ripresentarmi è dovuta all’ impossibilità di conciliare il mio lavoro nel settore privato, intrapreso 5 anni fa, con i gravosi, per come li ho sempre interpretati, impegni politico – istituzionali europei» ha commentato l’onorevole Comi.